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05.08.2019 в 15:35

«Почта Банк» объявил в соцсетях кастинг «состаренных» фото

Прошедшие отбор станут лицами новой рекламной кампании

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Depositphotos

«Почта Банк» поддержал популярный флэшмоб «Как я буду выглядеть в старости?» и запустил в Facebook, «ВКонтакте» и Instagram открытый кастинг «состаренных» фото. Прошедшие отбор станут лицами будущей рекламной кампании, адресованной тем, кто уже сейчас задумывается о своем будущем.

Для участия в кастинге достаточно просто опубликовать свое «состаренное» фото, добавив к нему хэштег #кастингпочтабанка, а также подписаться на страницу банка в одной из соцсетей. Главными критериями отбора фото станут яркость, динамичность и креативный подход. Авторы 10 лучших фото также получат видеокамеры Go Pro.

Евгения Ленская, вице-президент, директор по маркетингу и общественным связям «Почта Банка»:

Как молодой и инновационный банк мы всегда стремимся быть в тренде. Флэшмоб по изменению возраста на фото сейчас набирает обороты в сети, в игру втянулось уже множество людей. Присоединяйтесь и вы! Чем веселее и задорнее ваше «состаренное» фото, тем больше у него шансов на победу. Прыгайте, танцуйте, стройте смешные физиономии, будьте собой, делитесь радостью.

Таня Васильева, старший арт-директор Instinct :

В сети еще никогда еще не было так много фотографий веселых и активных людей пожилого возраста, а именно такими мы и хотим видеть наших пенсионеров. Вот мы и решили, почему бы не воспользоваться уже существующим контентом для новой коммуникации «Почта Банка» и привлечь молодую аудиторию.

Екатерина Назаренкова
Instinct Почта Банк
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