«Почта Банк» объявил в соцсетях кастинг «состаренных» фото

«Почта Банк» поддержал популярный флэшмоб «Как я буду выглядеть в старости?» и запустил в Facebook, «ВКонтакте» и Instagram открытый кастинг «состаренных» фото. Прошедшие отбор станут лицами будущей рекламной кампании, адресованной тем, кто уже сейчас задумывается о своем будущем.

Для участия в кастинге достаточно просто опубликовать свое «состаренное» фото, добавив к нему хэштег #кастингпочтабанка, а также подписаться на страницу банка в одной из соцсетей. Главными критериями отбора фото станут яркость, динамичность и креативный подход. Авторы 10 лучших фото также получат видеокамеры Go Pro.

Евгения Ленская, вице-президент, директор по маркетингу и общественным связям «Почта Банка»: Как молодой и инновационный банк мы всегда стремимся быть в тренде. Флэшмоб по изменению возраста на фото сейчас набирает обороты в сети, в игру втянулось уже множество людей. Присоединяйтесь и вы! Чем веселее и задорнее ваше «состаренное» фото, тем больше у него шансов на победу. Прыгайте, танцуйте, стройте смешные физиономии, будьте собой, делитесь радостью.