Почему индустрия, которая любит смелость, выбирает серость

Каждый год рекламная индустрия собирается, чтобы наградить смелость. На фестивалях побеждают работы, которые рискнули, выбились из категории, заставили о себе говорить, и все согласно кивают: вот она, креативная эффективность, вот к чему надо стремиться. А потом наступает понедельник, и в эфир выходит то, что выходит обычно — аккуратное, понятное, выстроенное по гайдлайнам и совершенно забываемое. Если все искренне за смелый креатив, который работает на бизнес, почему его так мало в реальной жизни? Ответ на этот вопрос подготовил для Sostav управляющий партнер агентства GREAT Виктор Донюков.

Привычный ответ звучит так, будто проблема в ресурсах: смелость дорого стоит, требует таланта, который в дефиците, и больших бюджетов, которых нет. Это удобное объяснение, потому что оно никого не обвиняет. Но оно неверное. Серость производится не от нехватки идей и не от бедности — она производится системно, потому что так устроены стимулы, и почти каждый участник процесса по отдельности принимает вполне рациональное решение, которое в сумме дает предсказуемо посредственный результат.

Чтобы это увидеть, надо сначала отказаться от спора, который десятилетиями делит индустрию на два лагеря.

Ложная граница

Принято считать, что креатив и эффективность находятся в противопоставлении: либо ты делаешь красиво и рискованно, либо надежно и результативно, а гениальность в том, чтобы поймать баланс между ними. На этом построены сотни конференций и примерно столько же внутренних конфликтов между креативными и стратегическими отделами. Проблема в том, что граница проведена не там.

Настоящая грань проходит не между креативом и эффективностью, а между вниманием и безразличием. Пользователю безразлично, насколько продуманную стратегию вы построили и сколько выверенных сообщений зашили в ролик: он либо на секунду задержался и что-то почувствовал, либо прошел мимо, не заметив. И вот здесь прячется самое неприятное для бизнеса: худший исход — это вовсе не смелая реклама, которая рискнула и не сработала. Худший исход — это грамотная, стерильная, всем понятная реклама, которую никто не заметил, потому что ее провал невидим. Смелую неудачу хотя бы видно и можно разобрать. А незаметность не оставляет следов: деньги потрачены, отчет сошелся, и ничего не произошло.

У этой незаметности, кстати, есть посчитанная цена. В 2024 году исследователи из System1 вместе с Питером Филдом и Адамом Морганом проанализировали базу эффективности IPA и выяснили: скучной рекламе требуется в 2,6 раза больше медиабюджета, чтобы добиться того же роста доли рынка, что и интересной, а эмоционально вовлекающие кампании дают рост доли в шесть с лишним раз выше. Сами авторы формулируют это безжалостно точно: проблема серой рекламы не в том, что она вредит, а в том, что она расточительна. Серость — это не экономия, это налог на медиабюджет.

Если принять, что главный риск — не ошибиться, а остаться незамеченным, то весь спор про баланс выглядит иначе. Вопрос не в том, как примирить креатив с эффективностью, а в том, почему индустрия так упорно выбирает то, что гарантированно не выстрелит.

Механика посредственности

У этого выбора есть как минимум три причины, и они складываются друг с другом.

Первая причина — за скучную рекламу никого не увольняют. Она безопасна по определению: если кампания не сработала, но была сделана «правильно», виноватых нет — рынок, сезон, конкуренты. А вот за смелую идею, которая не выстрелила, спросить могут вполне конкретно, потому что ее решение видно и его принимал кто-то с именем. В мире, где наказание за заметную неудачу выше, рационально выбирать незаметность. Так индустрия и поступает — не из глупости, а из инстинкта самосохранения.

Вторая причина — подмена понятий, которая позволяет это самосохранение красиво назвать. «Давайте просто донесем УТП» звучит как забота об эффективности, хотя на деле это чаще всего отказ от решения: понятное выдают за запоминающееся, хотя это совершенно разные вещи. Сообщение можно сделать кристально ясным и при этом абсолютно невидимым, потому что ясность отвечает на вопрос «что вы хотели сказать», а не на вопрос «почему я должен это запомнить». С обратной стороны работает та же подмена, только наоборот: сложность маскируют под креатив, накручивают слои и смыслы, за которыми нет одной сильной мысли. И ясность ради безопасности, и сложность ради видимости креатива — это два способа не принимать настоящего решения.

Третья причина — самая коварная, потому что она прикидывается объективностью. За исследованиями принято прятать ответственность: показали ролик фокус-группе, спросили, что понравилось, и пустили в эфир то, что набрало больше голосов. Вот здесь и происходит подмена, которая дороже всего обходится. Получить обратную связь от целевой аудитории до запуска большой кампании — разумно и нужно; но выбор креативной идеи, которая пойдет в эфир, — это не то решение, которое можно отдать среднестатистическому человеку на фокус-группе. Стоит это сделать, и результат становится таким же усредненным, как и тот, кто его выбрал: участники инстинктивно тянутся к понятному и привычному, потому что именно его проще оценить за полтора часа в переговорной, и все острое отсеивается еще до старта. Решение о том, что идет в эфир, должна принимать бренд-команда и владельцы продукта — те, у кого есть насмотренность, контекст и ответственность за результат, а не репрезентативная выборка, у которой нет ни того, ни другого, ни третьего.

При этом у классических исследований есть и вторая проблема, чисто практическая: они дорогие и долгие, а решение сегодня часто нужно принимать быстро, пока актуальна сама задача. Поэтому исследовательская индустрия на глазах меняет инструментарий: по данным Qualtrics, 71% исследователей рынка ожидают, что уже в ближайшие три года больше половины данных будет собираться с помощью синтетических респондентов — AI-моделей, обученных имитировать реакции конкретных сегментов аудитории. Такие платформы появились и в России — например, Fair Lab, — и они позволяют проверять креативные гипотезы за часы вместо недель, причем видеть не ровное среднее, а живую картину: одну и ту же идею один сегмент полюбит, а другой возненавидит, и именно эта поляризация — признак того, что идея вообще способна вызывать реакцию. Финальное решение это с бренд-команды не снимает — наоборот, дает ей материал, чтобы принять его осознанно.

Что с этим делать

Здравый ответ — не в том, чтобы героически выбирать смелость вопреки всему, и не в том, чтобы искать компромисс. Компромисс в этом деле — это худшее из возможного: когда ни креатив, ни бизнес-задача не дожаты, идею причесали до безопасной, а заодно лишили ее способности что-либо изменить. Баланс — это другое: это когда идея усиливает бизнес-задачу, а не воюет с ней, и тогда смелость перестает быть риском и становится способом выделиться там, где все остальные выглядят одинаково. Цена отказа от этого выделения не приходит сразу — она приходит позже, когда бренд начинает платить за каждую продажу заново, потому что его никто не запомнил и внимание каждый раз приходится покупать по полной.

На практике это сводится к одному сдвигу в том, какой вопрос задается на согласовании. Обычно спрашивают: всем ли понятно, донесли ли мы сообщение, нет ли двусмысленностей. Это правильные вопросы для документа, но не для рекламы. Рекламу стоит проверять другим: запомнят ли это и отличат ли от конкурента, если убрать логотип. Если на оба вопроса честный ответ «да», то спор про креатив и эффективность можно закрывать — он был не про это с самого начала.