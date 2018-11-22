Почему для бизнеса отметка на карте эффективнее, чем SEO и контекстная реклама

О том, почему SEO и контекстная реклама уже не так эффективны для бизнеса, и что на самом деле эффективно, рассказывает Алена Селиванова — эксперт в области управления онлайн-присутствием, локального поиска, а также современных способов продвижения компании в интернете, специалист по продвижению RocketData.io.

Алена Селиванова, специалист по продвижению RocketData.io: Сегодня почти все представители бизнеса имеют официальный сайт, где можно ознакомиться с ассортиментом товаров либо услуг. При этом маркетологи компаний упускают из вида: чтобы найти страницу, пользователь должен перейти по рекламной ссылке или воспользоваться поиском. Но если в поисковой выдаче по ключевым словам компания находится, скажем, на пятой странице, скорее всего, потенциальный клиент до нее не дойдет.

Дополнительно усугубляют проблему дорогие ставки контекстной и таргетированной рекламы, высокая конкуренция по целевым запросам в органическом поиске.



Элементарное присутствие на картах, в онлайн-каталогах, навигаторах, тематических рекомендательных сервисах может привести к вам клиента прямо из поиска и без лишних затрат. Или направить его к конкуренту, если информация о компании недостоверна или отсутствует вовсе, а негативные отзывы и вопросы клиентов остаются без ответа.

Локальный поиск — один из новых трендов digital-маркетинга

Всего за несколько лет алгоритмы формирования локальной и основной поисковой выдачи значительно изменились. И если три-четыре года назад в приоритете был перечень релевантных запросу ссылок, то теперь это, скорее, справочник с различными информационными модулями. По локальным запросам карта выходит на первое место, и только за ней — сайты с лучшими показателями SEO.

Новый способ ранжирования позволяет компаниям с небольшим бюджетом, которые за пределами топ-10 выдачи, обходить сильных конкурентов по локальным запросам без внушительных затрат. Присутствие на карте дает серьезное преимущество для бизнеса за счет более высокой конверсии (даже по сравнению с первыми позициями в выдаче).

Аудитория из контекстной рекламы, напротив, переходит по ссылке зачастую без серьезных намерений, и итоговая стоимость рекламной кампании возрастает прямо пропорционально количеству таких переходов, в том числе, бесплодных, так, рекламодатель нередко платит за любопытство.

Сегодня один из главных трендов развития поисковых технологий — усиление локального поиска. Пользователи все чаще ищут товары и услуги поблизости и используют смартфон как карманный путеводитель. По данным Google, 46% всех запросов привязаны к местоположению.

Достаточно сказать: «Ок, Google, кофейня рядом со мной», и поисковик, зная ваши координаты (через Wi-Fi или GPS), выдаст релевантные запросу результаты. Это стало возможным из-за динамической локальной привязки, реализованной в картах Google и Яндекс.

Борьба за первую строку в выдаче по запросам, связанным с поиском товаров или услуг, уже практически не имеет смысла. Ключевое значение приобретает наличие отметки на карте, причем не просто точки в радиусе поиска, а детальная информация: время работы, адрес, отзывы, действующие акции, фотографии.

Что делать?

Если ваш бизнес ориентирован на аудиторию ближайших районов города (например, кафе, магазины, фитнес-клубы, заправки и пр.), крайне важно уделить внимание локальному SEO. Для этого необходимо заполнить карточки Google My Business, Яндекс.Справочника (в идеале — обозначить себя и в других каталогах, работающих по принципу локального поиска) и подтвердить данные.

Места, полученные и отмеченные на картах в ходе поиска онлайн с фразой «где купить???», выглядят максимально нативно, что влияет на лояльность клиента. Пользователь не ассоциирует их с рекламой, соответственно, возрастает доверие к бренду, увеличивается конверсия. Но это имеет смысл лишь тогда, когда владелец бизнеса позаботился о том, чтобы присутствовать на карте или в навигаторе. Также крайне важно поддерживать информацию в актуальном состоянии, следить за несанкционированными изменениями.

Результаты анализа и проверки актуальности данных о российских компаниях в популярных онлайн-сервисах показали, что 64% информации отсутствует в релевантных источниках, а 17,5% неверны. Наличие таких ошибок — это фактор, препятствующий поисковым системам «выгодно» ранжировать сайт компании.

Возможно, и ваш бизнес среди тех, чьи потенциальные клиенты уходят к конкурентам, потому что их присутствие онлайн более качественное.

Чтобы пользователи гарантированно находили вашу компанию в интернете, а вы получали максимальное количество органических лидов, сегодня недостаточно просто SEO-оптимизации или покупной контекстной рекламы. Ведь люди ищут информацию и выбирают бренды на разных сайтах, в соцсетях и геосправочниках, агрегаторах отзывов, а значит, вашему бизнесу нужно максимально присутствовать на разных онлайн-площадках.

