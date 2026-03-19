Победители «Национальной Лотереи» стали героями новой рекламной кампании бренда

«Национальная Лотерея» представила новую концепцию рекламных кампаний к тиражам лотереи «Мечталлион». В рекламе бренда впервые задействованы самые обычные люди — победители лотерей, чьи истории показывают: мечта может стать реальностью. Новый креатив призван не только информировать о размере призов, но и вдохновлять участников на собственные шаги к мечте. Основной акцент в коммуникации сделан на эмоциональную вовлеченность и реальные истории победителей.

Если раньше рынок лотерей традиционно строился вокруг рационального «купи билет — выиграй крупную сумму», то теперь «Национальная Лотерея» решила изменить логику коммуникации: героями кампаний становятся реальные победители, чьи жизни изменились благодаря крупному выигрышу. Новый подход призван исключить сомнения и показать: каждый участник лотереи может выиграть и получить шанс исполнить свою самую заветную мечту.

Новая коммуникационная стратегия также меняет привычный фокус категории. Вместо акцента исключительно на крупных суперпризах бренд позиционирует участие в лотерее как системное действие для достижения заветных целей и позитивных изменений. Такой подход смещает внимание с разового события выигрыша на сам опыт участия, на игру ради мечты, возможности постоянно пробовать и двигаться к желаемому.

Таким образом, бренд подтверждает, что лотерея — это путь к позитивным изменениям, который может начинаться с простого решения о покупке лотерейного билета. Ключевое сообщение новой кампании звучит просто: среди победителей может оказаться любой и «это можете быть Вы». И теперь это не слоган, а история, рассказанная от первого лица.

Александр Саванин, креативный директор агентства цифрового маркетинга НОМЭДС: Инсайт лежал на поверхности: у каждого человека есть мечта, но почти никто не верит, что она может исполниться. Мы решили не придумывать истории — мы нашли настоящих людей, которые уже являются доказательством, что все возможно. Обычные люди, которые выиграли в «Мечталлион» или другие лотереи и исполнили свои мечты. Когда смотришь на них, невозможно не подумать: значит могу и я? Да! «Это можете быть Вы!» — эта простая и честная мысль и стала сердцем кампании. Работать с реальными победителями «Мечталлиона» — это совершенно другой опыт. Живые, настоящие люди, которые сначала стеснялись камеры, а потом открывались и рассказывали о том, на исполнение какой мечты потратили выигрыш. Получился тот редкий вид искренности, который невозможно сыграть. Наша задача была простой — не испортить. Показать людей такими, какие они есть, и позволить зрителю узнать себя в каждом из них.

Ольга Костякова, руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью «Национальной Лотереи»: Мы сознательно ушли от коммуникации, построенной исключительно на рациональных аспектах. Сегодня аудитория гораздо тоньше чувствует клише. Нам же важно было показать настоящие истории людей, которые стали миллионерами вместе с нашими лотереями. Это другой уровень доверия. Каждый билет может стать вдохновляющим шагом к Вашей мечте. Когда участник видит такого же человека, как он сам, это снимает барьер и меняет восприятие. Появляется мысль, что все возможно. Мы хотим, чтобы лотерея ассоциировалась не с обещанием чуда, а с возможностью действительно менять жизнь к лучшему.

«ВГЛ-2Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей № 19 («Мечталлион»), срок проведения лотереи — до 29.08.2034 г. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — на сайте www.nloto.ru и по телефону 8 800 333−7-333. Оператор лотерей ООО «Спортивные Лотереи».

Фраза «12 апреля участники выиграют 65 000 000 ₽ в «Мечталлион»» указывает на минимальный размер призового фонда тиража № 186 (дата розыгрыша 12.04.2026).

Фраза «АНДРЕЙ ГОГОЛЕВ ВЫИГРАЛ 1 000 000 ₽ в «Мечталлион»» указывает на свидетельство о получении выигрыша реальным победителем в лотерее «Мечталлион».

Фраза «ВЛАДИСЛАВ КОСТИН ВЫИГРАЛ 5 000 000 ₽ В «БОЛЬШАЯ 8»» указывает на свидетельство о получении выигрыша реальным победителем в лотерее «ВГЛ-3Т Спорт Союз (Алгоритм определения № 15), «БОЛЬШАЯ 8».

