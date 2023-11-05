Платим пельменями: Игоря Акинфеева пригласили в деревню работать главным по коням

На матче ЦСКА и Нижнего Новгорода на центральной трибуне появились необычные зрители. 20 человек, одетые как крестьяне XIX века, смотрели игру и ели пельмени.

В середине матча фанаты развернули баннер, с помощью которого пригласили Игоря Акинфеева стать главным по коням в их деревне. На транспаранте изображен капитана ЦСКА в центре русского села в крестьянской рубахе и с пельменями — их голкиперу предложили в качестве гонорара за работу.

Активация приурочена к запуску коллаборации бренда пельменей «Sибирская коллекция» с фильмом «Холоп 2». В рамках кросс-промо компания запустила нейросеть, которая позволяет узнать, каким героем ты был бы в фильме — Холопом или Мажором.