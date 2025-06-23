Платформенная экономика реализовала товаров и услуг на 6,3 трлн рублей

Платформенная экономика в прошлом году обеспечила дополнительное производство товаров и услуг на сумму 6,3 трлн руб. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление председателя наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Андрея Шаронова.

Речь идет о товарах и услугах, которые появились в результате деятельности цифровых платформ, например, товары, проданные на маркетплейсах и логистические услуги, оказанные площадками.

Оборот крупнейших цифровых платформ в 2024 году составил 12 трлн руб. — это 10 млрд сделок. Около 80% продавцов на цифровых платформах — малые и средние компании. По данным Росстата, в прошлом году на платформах работало от 13 млн до 15 млн человек.

В Ozon отметили, что суммарный вклад площадки и партнеров в ВВП России в 2024 году достиг 1,952 трлн руб. Партнеры площадки — продавцы и владельцы пунктов выдачи заказов — создали более 1 млн рабочих мест, большинство из которых находятся в регионах. В Wildberries оценили объем экспорта только через площадку в 200 млрд руб.

Шаронов полагает, что экономика страны будет продолжать развиваться в сторону платформенной модели. Однако сектору нужно адаптивное регулирование, которое позволит развиваться, не «заасфальтировав» его на ранних стадиях.

Ранее на ПМЭФ-2025 президент Владимир Путин отметил наличие проблем в сфере цифровых платформ, включая нарушения конкуренции и вопросы использования данных. В связи с этим было поручено усовершенствовать нормативное регулирование сектора.