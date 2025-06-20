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18+
20.06.2025 в 19:00

На ПМЭФ-2025 Путин обозначил ориентиры развития экономики

В ходе выступления президент обсудил рост доходов граждан, развитие высоких технологий и улучшение делового климата

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Владимир Путин представил комплексное видение экономического будущего России. Президент подчеркнул, что страна уверенно уходит от сырьевой модели, наращивает темпы роста ненефтегазового сектора и делает ставку на развитие человеческого капитала, креативных индустрий и цифровых платформ.

Ключевая цель — сбалансированный рост

Путин подчеркнул, что одной из главных задач 2025 года является переход экономики на траекторию сбалансированного роста. «Мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы», — отметил он. По состоянию на 16 июня годовая инфляция составила 9,6%, а уровень безработицы стабилизировался на отметке 2,3% — исторический минимум.

Отдельно Путин отметил рост занятости среди молодежи и снижение безработицы в регионах, где традиционно были проблемы с трудоустройством — в частности, на Северном Кавказе. Россия входит в число стран с самым низким уровнем молодежной безработицы — около 7,5%, по сравнению с 16% во Франции и 11% в Великобритании.

Занятость смещается в сторону высокотехнологичных отраслей

По словам президента, структура занятости меняется в пользу отраслей, формирующих конечный продукт — таких как информационные технологии, обрабатывающая промышленность и туризм. В то же время в обеспечивающих отраслях, таких как торговля и госуправление, численность работников объективно сокращается.

Путин подчеркнул, что рост зарплат должен быть основан не на дефиците рабочей силы, а на повышении производительности труда и качества рабочих мест. Он также отметил увеличение доли оплаты труда в ВВП — с 40% в 2021 году до почти 44% в 2024-м.

Бедность снижается, доходы растут

Президент сообщил, что уровень бедности в России по итогам 2024 года составил 7,2%, снизившись с 29% в 2000 году. Численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократилась более чем на 2 млн человек только за первый квартал 2025 года.

«Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны», — заявил Путин, добавив, что государство продолжит работу по дальнейшему снижению уровня бедности до 7%, а затем и до 5%.

Развитие креативной экономики и цифровых платформ

Президент поручил правительству подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики. Он отметил, что в 2025 году 70 регионов начнут внедрять стандарты развития креативных индустрий. Вступил в силу федеральный закон, который задал правовую основу для продвижения этого сектора.

Также Путин обратил внимание на рост клиентской базы маркетплейсов и развитие отечественных цифровых платформ. В 2024 году было зарегистрировано 77 тыс. товарных знаков — на 12% больше, чем годом ранее. В России уже около миллиона действующих товарных знаков. Он подчеркнул, что государство будет поддерживать новые русские бренды, и напомнил, что уже через месяц в Москве будут подведены итоги конкурса «Знай наших».

При этом Путин отметил наличие проблем в сфере цифровых платформ, включая нарушения конкуренции и вопросы использования данных. В связи с этим было поручено усовершенствовать нормативное регулирование сектора.

Улучшение инвестиционного климата

По словам Путина, к 2030 году Россия должна войти в число стран с лучшими условиями для ведения бизнеса. Он подчеркнул, что деловой климат должен способствовать расширению базы российской экономики и продвижению продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Президент напомнил о запущенной системе поддержки инвестиций в регионах, включающей комплексное сопровождение проектов, налоговые льготы и вычеты. По итогам национального рейтинга инвестиционного климата, его лидерами стали Москва, Татарстан, Нижегородская область, Московская область и Башкортостан.

Владимир Путин Экономика ПМЭФ-2025
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