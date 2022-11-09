Instagram* запустил инструмент планирования постов на срок до 75 дней

Instagram (*запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России) запускает встроенный инструмент планирования для всех профессиональных аккаунтов в приложении. Он позволит планировать выход постов, включая ролики и карусели, на срок до 75 дней без необходимости использования сторонних сервисов. Опция уже прошла тестирование на выбранных пользователях, пишет TechCrunch.

Инструмент доступен в меню «Дополнительные настройки» при создании публикации. Запланированные посты видны в разделе «Запланированный контент» в бургер-меню.

Нововведение не стало неожиданностью: аналитик приложений Алессандро Палуцци предсказывал появление функции ещё летом. По его словам, Instagram работал над ней в июле. Представители соцсети не сообщили, когда обычные аккаунты получат доступ к инструменту планирования.

Кроме того, Instagram также запустил «Достижения» в роликах. Авторы видеоконтента смогут разблокировать достижения за конкретные действия при создании ролика, включая коллаборации с другими блогерами, взаимодействие с аудиторией, выпуск более одного ролика в неделю или использование популярных аудио и эффектов.