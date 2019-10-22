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22.10.2019 в 18:00

Это не космический корабль: Pizza Hut протестирует круглые коробки для пиццы

Футуристическая коробка позволяет пицце дольше оставаться свежей

Pizza Hut тестирует новые круглые коробки для пиццы. Специальные коробки были разработаны стартапом Zume, чтобы пицца дольше оставалась горячая и свежая, сообщает Business Insider.

Для производства таких коробок используется меньше материала, чем для традиционных квадратных. Специальная конструкция с отверстиями для воздуха спроектирована так, чтобы она не остывала и не размокала внутри, оставаясь хрустящей.

Николас Буркье, операционный директор Pizza Hut:

Эта революционная круглая коробка-результат двухлетней работы. Она является самой инновационной упаковкой, которую мы выпустили на сегодняшний день. Она сделает вкус нашего продукта еще лучше, позволив пицце оставаться дольше горячей и хрустящей.

Кроме того, пиццерия протестирует растительное мясо Incogmeato. Пицца на растительной основе будет продаваться в круглой коробке в одном из ресторанов сети в Аризоне. Она будет стоить $10.

Ранее круглую коробку для пиццы запатентовала Apple и рассказала об этом в ролике о своих гаджетах, которые помогают в создании каких-либо решений.

Pizza Hut
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