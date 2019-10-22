Это не космический корабль: Pizza Hut протестирует круглые коробки для пиццы

Pizza Hut тестирует новые круглые коробки для пиццы. Специальные коробки были разработаны стартапом Zume, чтобы пицца дольше оставалась горячая и свежая, сообщает Business Insider.

Для производства таких коробок используется меньше материала, чем для традиционных квадратных. Специальная конструкция с отверстиями для воздуха спроектирована так, чтобы она не остывала и не размокала внутри, оставаясь хрустящей.

Николас Буркье, операционный директор Pizza Hut: Эта революционная круглая коробка-результат двухлетней работы. Она является самой инновационной упаковкой, которую мы выпустили на сегодняшний день. Она сделает вкус нашего продукта еще лучше, позволив пицце оставаться дольше горячей и хрустящей.

Кроме того, пиццерия протестирует растительное мясо Incogmeato. Пицца на растительной основе будет продаваться в круглой коробке в одном из ресторанов сети в Аризоне. Она будет стоить $10.

Ранее круглую коробку для пиццы запатентовала Apple и рассказала об этом в ролике о своих гаджетах, которые помогают в создании каких-либо решений.