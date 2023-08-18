В России к концу сентября подорожает пищевая сода

К концу сентября пищевая сода подорожает на 7−10%, сообщает Mash со ссылкой на источник. По данным издания, завод в Башкирии, который производит около 85% всей соды в России, планирует увеличить закупочные цены после 20 сентября. Потребители заметят изменение стоимости пищевой добавки в октябре, уточняет издание.

Близкий к заводу «Башкирской содовой компании» источник Mash подчеркнул, что процесс подорожания продолжается в течение несколько кварталов. В позапрошлом стоимость соды выросла на 1,5%, в прошлом — на 5%.

«Сейчас тенденция продолжается. Если на данный момент полкило соды можно взять примерно за 42,5−45 руб., то уже в октябре цена подойдёт вплотную к 50 руб.», — пишет издание.

По информации собеседника, производства в России, которые используют данную пищевую добавку, сейчас «активно закупают остатки по старой цене», а завод «Башкирской содовой компании» «еле успевает отгружать поставки».

Также отмечается, что пекарям из Санкт-Петербурга приходится отправлять грузовики в Башкирию самостоятельно, поскольку соду им не отгружают. Из-за этого возрастают логистические затраты.

В апреле 2022 года ассоциация «СтеклоСоюз», представляющая интересы ряда предприятий стекольного рынка, обратилась к крупнейшему в России поставщику кальцинированной соды ТД «Башхим» (торговый дом занимается реализацией продукции «Башкирской содовой компании») с просьбой пересмотреть порядок ценообразования на продукцию компании.

Тогда ассоциация отмечала, что на российские стекловаренные заводы приходится более 40% общего объёма потребления произведённой в России кальцинированной соды. Внутренние промышленные потребители покупают соду по согласованной с ФАС формуле, привязанной к экспортному нетбэку. Из-за девальвации рубля стоимость продукции стала резко расти.