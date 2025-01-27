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18+
27.01.2025 в 18:54

В России продали рекордное количество пикапов

Лидером по продажам стал китайский бренд Great Wall

В 2024 году продажи новых пикапов в России выросли на 65%, до 29,2 тыс. машин. Это рекордный показатель за всю историю отечественного авторынка, сообщает «Автостат».

Впервые за долгое время рынок новых пикапов преодолел отметку в 20 тыс. автомобилей. До этого такие высокие объемы продаж были в 2012−2014 годах, в 2013 году было реализовано 25,7 тыс. пикапов.

Лидерами среди брендов по объему продаж стали китайские Great Wall (в России в прошлом году было реализовано 6,9 тыс. пикапов) и JAC (почти 6 тыс. машин), отечественный УАЗ (4,1 тыс. авто). В топ-5 также вошли китайский Changan (3,1 тыс. штук) и российский Sollers (3 тыс. автомобилей).

Ранее стало известно, что россияне полюбили коричневые машины, но потеряли интерес к зеленым. Но больше всего в 2024 году было продано автомобилей белого, черного и серого цветов.

автомобили
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