Певица Валерия запустит соцсеть Musicgram

Певица Валерия вместе с партнерами Анной Ахмедовой и Евгенией Терентьевой готовит к запуску собственную соцсеть. Musicgram будет объединять представителей российской креативной индустрии, сообщают «Ведомости» со ссылкой на продюсера певицы Иосифа Пригожина.

По его словам, соцсеть планируется запустить в течение 2−3 месяцев. Пригожин отметил, что в ходе разработки площадки был учтен «позитивный и негативный опыт» YouTube и Instagram (запрещённая в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России). В качестве основных конкурентных преимуществ проекта продюсер выделил «его полезность и безопасность для психики человека». Так, в Musicgram не будет картинок идеальной жизни, которые «могут заставить пользователей почувствовать себя неполноценными, неуспешными и ненужными».

Директор Института исследований интернета Карен Казарян считает, что если соцсеть Валерии запустится успешно с технической точки зрения, у нее есть шанс занять пустующую нишу на рынке. Он полагает, что она будет напоминать китайские платформы с пользовательским контентом, например Bilibili — соцсеть для фанатов анимации, комиксов, видеоигр, где можно создавать видеоконтент, обмениваться им и оставлять комментарии.

Операционный директор рекламного холдинга «Игроник» Александр Куликов считает, что Musicgram будет пользоваться спросом и у аудитории, и у блогеров, а вот для рекламодателей он станет интересен в случае, если сможет набрать и удержать аудиторию, в том числе через запуск механизмов монетизации. Потенциальные рекламодатели в данном случае — это FMCG, банки, ритейл, экосистемы и телеком, отмечает эксперт.

Напомним, после блокировки Instagram контент-мейкеры начали перегонять подписчиков на отечественные платформы. Так, лидерами роста по объёму контента стал VK — он увеличился на 11%, за ним следует Telegram — 6%. Однако за блогерами переходят только наиболее вовлечённые подписчики.