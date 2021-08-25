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25.08.2021 в 16:52

Сколько разлагается алюминиевая банка? Петр I ответил в новом ролике РЭО

Оператор продолжил кампанию по внедрению раздельного сбора мусора

Российский экологический оператор (РЭО) в новом ролике показал, как долго разлагаются бытовые отходы. Так, в 2021 году увидеть почти разложившуюся алюминиевую банку можно, если бы ее выбросил Петр I в 1703 году.

Ранее оператор показал хронику разложения пластиковой бутылки. Авторы ролика отметили, что на полное разложение пластика потребовалось бы почти пять столетий — в таком случае ее должен был выкинуть Иван Грозный.

РЭО начал кампанию, посвященную раздельному сбору мусора. В организации отметили, что планируют поделиться контентом со всеми регионами, чтобы они могли использовать ролики, графику и фото для работы с населением.

Российский экологический оператор Петр Первый
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