Сколько разлагается алюминиевая банка? Петр I ответил в новом ролике РЭО

Российский экологический оператор (РЭО) в новом ролике показал, как долго разлагаются бытовые отходы. Так, в 2021 году увидеть почти разложившуюся алюминиевую банку можно, если бы ее выбросил Петр I в 1703 году.

Ранее оператор показал хронику разложения пластиковой бутылки. Авторы ролика отметили, что на полное разложение пластика потребовалось бы почти пять столетий — в таком случае ее должен был выкинуть Иван Грозный.

РЭО начал кампанию, посвященную раздельному сбору мусора. В организации отметили, что планируют поделиться контентом со всеми регионами, чтобы они могли использовать ролики, графику и фото для работы с населением.