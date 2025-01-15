Первый ОРД реализовал возможность запроса статистики для постов в Telegram

В конце 2024 года «Первый ОРД», оператор рекламных данных от «билайн бизнес», открыл доступ для своих клиентов к сбору статистики просмотров промаркированных публикаций в Telegram. Это стало возможным в рамках партнерства с аналитическим сервисом TGStat. Об этом Sostav рассказала пресс-служба «билайн».

Функционал будет работать, если токен (erid) был вставлен в виде текста в сам текст поста, а Telegram-канал был корректно зарегистрирован как площадка в личном кабинете ОРД.

Повышенный спрос и интерес клиентов к Telegram, как рекламной площадке определил фокус «Первого ОРД» к интеграции. Новый функционал, направленный на упрощение данной задачи, может быть полезен малому и среднему бизнесу для передачи статистики по креативам. Для этого не придется подключать сторонние сервисы, а статистику просмотров публикаций можно запросить из личного кабинета ОРД.

Все достаточно просто: для того чтобы начать пользоваться этим функционалом, клиенты «Первого ОРД» должны предоставить соответствующие согласия на условия использования сервиса. Для запроса данных по постам достаточно нажать кнопку прямо внутри соответствующего креатива, зарегистрированного в ОРД: ссылка на пост не требуется. Таким образом, клиенты «Первого ОРД» получат следующие преимущества:

быстрая обработка данных по просмотрам постов в Telegram;

корректное создание Telegram-площадок в ОРД;

возможность выгрузки просмотров по нескольким публикациям.

Антон Айвазов, руководитель проекта «Первый ОРД»: Мы заинтересованы в том, чтобы процесс подачи отчетности по рекламным размещениям становился легче и удобнее для наших клиентов. Поэтому последние полгода большая часть наших сил была направлена на внедрение функционала по запросу статистики по постам в Telegram. Уверены, это нововведение станет полезным для рынка.

Юрий Кижикин, основатель сервиса аналитики TGStat.ru: Мы стараемся делать присутствие на рекламном рынке удобнее для всех его участников. Наше партнерство с «Первым ОРД» и интеграция аналитических данных от TGStat в инструменты для передачи отчетности позволит сделать этот процесс более комфортным как для рекламодателей, так и рекламораспространителей.

«билайн бизнес» предлагает различные сервисы для бизнеса. Продуктовый портфель объединяет как традиционные технологические телеком-продукты, так и перспективные стримы нетелеком-бизнеса: искусственный интеллект, большие данные, рекламные технологии на платформе «билайн adtech» (рекламные технологии), облачные решения и другое.