«Первый ОРД»: расширение функциональности и новые возможности

В условиях стремительного развития инструментов диджитал-рекламы и усиления требований к ее маркировке бизнесу необходимы надежные, автоматизированные решения для работы с Единым реестром интернет-рекламы (ЕРИР). Одним из таких решений является платформа «Первый ОРД», оператор рекламных данных от «билайн adtech» — подразделения по развитию рекламных технологий «билайн бизнес».
«Первый ОРД» обладает широкими возможностями работы с данными: от генерации токенов до технической интеграции с рекламными площадками, агентствами и рекламодателями. Благодаря платформе клиенты получают доступ к удобному инструменту для соблюдения законодательства и автоматизации отчётности. В начале 2025 г. в системе произошло несколько значимых изменений.
Обновление API: адаптация под новые требования ЕРИР
С апреля «Первый ОРД» работает на новой версии API (программный интерфейс приложения) — v6, адаптированной под актуальные требования ЕРИР. Это позволяет передавать данные в ЕРИР в актуальном формате и помогает соответствовать требованиям регулятора. Обновление помогает снизить риски при подаче отчетности и исключать ошибки, связанные с технической валидацией.
Функциональное развитие платформы
Экспорт данных теперь доступен напрямую из системы — для агентств и рекламодателей это упрощает аналитику и внутренний контроль.
Реализована дополнительная фильтрация и поиск по договорам, актам и креативам, что особенно важно для работы с большими массивами данных и детальных срезов.
Проведена актуализация валидации на дубли договоров и актов — в соответствии с проверками ЕРИР. Это позволяет повысить корректность передаваемых данных для построения договорных цепочек при размещении рекламы.
Поддержана интеграция с новым классификатором товаров и услуг — система готова к работе с актуальными кодами и структурами.
Реализована подгрузка медиаданных в систему отдельными файлами — это упростит работу с медийными форматами и повысит гибкость при отчетности по сложным кампаниям.
Новые партнерства и интеграции
Платформа начала сотрудничество с рядом e-commerce компаний — в том числе в части интеграций по API и управлению отчетностью.
Осуществлена интеграция с аналитическим сервисом TGStat — теперь можно запросить данные по статистике показов в Telegram внутри платформы «Первого ОРД». Эта возможность выведена из тестового режима и доступна всем пользователям.
Антон Айвазов, бизнес-директор «Первого ОРД»:
«Первый ОРД» продолжает развиваться как технологичный инструмент для участников рекламного рынка. Стабильность, совместимость с ЕРИР и постоянные доработки делают сервис важным звеном в цепочке правовой и операционной прозрачности интернет-рекламы.