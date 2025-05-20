Пьерпаоло Пиччоли стал креативным директором Balenciaga

Пьерпаоло Пиччоли назначен креативным директором модного дома Balenciaga. Он сменит Демна Гвасалия, перешедшего в Gucci на аналогичную должность. Об этом сообщается на сайте французского люксового холдинга Kering, владеющего брендами.

Пиччоли вступит в должность с 10 июля, а первую коллекцию под его руководством представят уже в октябре 2025 года.

«Пьерпаоло продолжит путь Кристобаля Баленсиаги, опираясь на смелое творчество, богатое наследие и сильную культуру дома», — заявил гендиректор модного дома Джанфранко Джананджели.

Пьерпаоло Пиччоли начал карьеру в итальянском модном доме Fendi, где проработал десять лет, а затем более 25 лет отвечал за разработку модных коллекций в Valentino. В марте 2024 года он принял решение покинуть бренд.