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14.03.2025 в 06:10

Демна Гвасалия перешел из Balenciaga в Gucci

В июле он проведет свой последний показ перед уходом

Демна Гвасалия

Демна Гвасалия назначен креативным директором модного дома Gucci. До этого он десять лет занимал соответствующую должность в Balenciaga, сообщается на сайте холдинга Kering.

Гвасалия проведет последний показ в Balenciaga 6 июля. После этого он перейдет в Gucci, сменив на должности Сабато де Сарно, за время работы которого модный дом стал переживать спад популярности.

В компании ожидают, что работа нового креативного директора приведет Gucci «к обновленному модному авторитету», позволит сохранить наследие бренда, придав ему современную значимость.

Демна Гвасалия начал работать в Balenciaga в 2015 году. Ему удалось трансформировать бренд из нишевого люкс-сегмента в один из самых популярных и провокационных. За время его работы бренд заслужил мировое признание и укрепил свой авторитет в отрасли.

Помимо Gucci и Balenciaga в Kering также входят Yves Saint Laurent, McQueen, Brioni и Bottega Veneta.

Gucci Balenciaga
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