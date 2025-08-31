Пэрис Хилтон стала амбассадором Paul Mitchell

Американская актриса, певица и светская дива Пэрис Хилтон стала новым глобальным амбассадором Paul Mitchell. Профессиональный бренд по уходу за волосами официально представил рекламную кампанию, в центре которой — икона гламура 2000-х, давно превратившаяся во влиятельного предпринимателя и медийного персонажа.



В рамках коллаборации Хилтон снялась в видеороликах и фотосессиях, где предстала в своем фирменном образе платиновой блондинки с безупречными укладками. Кампания строится вокруг идеи возвращения глянцевого гламура, но в современном ключе — с акцентом на креативность, самовыражение и свободу стиля. «Пэрис идеально отражает ценности бренда: смелость, харизму и любовь к яркому образу жизни», — отметили в Paul Mitchell.



Для компании сотрудничество с Хилтон стало частью более широкой стратегии по обновлению имиджа и усилению позиций среди миллениалов и поколения Z. Как отмечают аналитики, сегмент профессионального ухода за волосами сегодня активно растет за счет digital-коммуникаций и TikTok-трендов.



Рекламная кампания стартовала в США, но вскоре выйдет на международные рынки. В digital-блоке Paul Mitchell планирует масштабное присутствие в соцсетях и серию коллабораций с инфлюенсерами, а офлайн-реклама появится в крупных городах Европы и Азии.



Для Хилтон это не первый опыт в beauty-индустрии: на ее счету собственная линия ароматов, проекты в области косметики и моды. Новый контракт усиливает ее статус влиятельного лица в глобальном бьюти-бизнесе.