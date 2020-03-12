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12.03.2020 в 08:00

PepsiCo купит производителя энергетиков Rockstar за $3,85 млрд

Ранее стороны сотрудничали по дистрибьюторскому соглашению

Американский производитель безалкогольных напитков PepsiCo купит производителя энергетиков Rockstar Energy Beverage. Сумма сделки составит $3,85 млрд, пишет CNBC.

Ожидается, что покупка Rockstar увеличит ассортимент энергетических напитков PepsiCo, который уже включает Kickstart, GameFuel и AMP, продвигаемые с помощью бренда Mountain Dew.

Ранее PepsiCo уже сотрудничала с Rockstar, в частности, распространяла энергетики компании в Северной Америке. Сейчас напитки Rockstar, которые насчитывают более 30 наименований, можно приобрести уже в 30 странах мира.

На рынке энергетиков, по данным Euromonitor International, лидируют Adrenaline Rush от PepsiCo с долей 28,6%, Red Bull и Flash Up. По данным Nielsen, в сентябре 2018 г. — августе 2019 г. продажи энергетических напитков выросли в литрах на 28,8%, тогда как весь рынок напитков стагнирует. В прошлом году запустила производство энергетиков и Coca-Cola.

PepsiCo Rockstar
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