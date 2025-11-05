People заключила соглашение с Microsoft о лицензировании контента для ИИ

Американская медиакомпания People Inc., ранее известная как Dotdash Meredith, подписала с корпорацией Microsoft соглашение о лицензировании контента для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом медиагигант объявил в рамках отчета о доходах материнской структуры IAC за третий квартал, пишет TechCrunch.

В рамках сделки People станет партнером по запуску нового маркетплейса Microsoft, где компании, работающие с ИИ, смогут напрямую платить издателям за использование их контента. Это уже второе соглашение медиагиганта в сфере ИИ — ранее он заключил аналогичную сделку с OpenAI.

Генеральный директор People Нил Фогель отметил, что Microsoft «показала готовность платить за контент, поддерживающий развитие ИИ», и сообщил, что ИИ-ассистент Microsoft Copilot станет первым покупателем на новой площадке.

По словам Фогеля, соглашение подтверждает ценность издательского контента для индустрии искусственного интеллекта.

Одновременно компания впервые раскрыла, что доля трафика из Google Search за два года сократилась с 54% до 24%. CEO People подчеркнул, что это связано с внедрением AI Overviews в поиске Google, которые отнимают внимание пользователей от оригинальных источников.

People Inc. активно защищает свои права на контент, блокируя несанкционированный доступ ИИ-роботов через технологию Cloudflare. Фогель заявил, что такие меры ускорили переговоры с технологическими компаниями и помогут заключить новые лицензионные соглашения в будущем.

Ранее Amazon Web Services и OpenAI подписали семилетнее соглашение на сумму $38 млрд, которое предусматривает использование OpenAI мощностей Amazon для размещения и обучения своих моделей ИИ.