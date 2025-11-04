Amazon заключила сделку с OpenAI на $38 млрд

Amazon Web Services и OpenAI подписали семилетнее соглашение на сумму $38 млрд, которое предусматривает использование OpenAI мощностей Amazon для размещения и обучения своих моделей искусственного интеллекта.

Согласно условиям контракта, OpenAI получит доступ к сотням тысяч графических процессоров Nvidia на серверах AWS. Полный объем вычислительных мощностей будет развернут к концу 2026 года, с возможностью масштабирования до 2027-го и далее.

По данным Bloomberg, это крупнейшая сделка в сфере облачных технологий и инфраструктуры для ИИ. Она закрепляет позиции Amazon как ключевого игрока в гонке облачных гигантов за лидерство в генеративном ИИ, где компания конкурирует с Microsoft (Azure) и Google (Cloud).

Рынок отреагировал мгновенно: акции Amazon выросли более чем на 5%. Для OpenAI контракт с AWS станет критически важным шагом в обеспечении достаточной вычислительной мощности для работы ChatGPT, видеомодели Sora и будущих агентных систем.

«Сотрудничество с Amazon позволит нам масштабировать вычислительные ресурсы, необходимые для обучения моделей следующего поколения», — заявил представитель OpenAI.

Соглашение подписано на фоне растущих расходов OpenAI на инфраструктуру — ранее компания оценила свои потребности в 30 гигаватт вычислительной мощности, что сопоставимо с энергопотреблением 25 млн американских домов.

Партнерство с Amazon станет ключевым элементом этой стратегии и обеспечит OpenAI устойчивую базу для долгосрочного роста.