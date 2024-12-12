Павел Дуров стал самым обсуждаемым россиянами бизнесменом

Павел Дуров, Татьяна Ким (экс-Бакальчук) и Олег Дерипаска вошли в рейтинг самых обсуждаемых российских миллиардеров. Наиболее заметными в 2024 году были события, связанные с семейными конфликтами и ранее неизвестными подробностями личной жизни бизнесменов. Об этом сообщается в рейтинге Forbes, составленном совместно с аналитиками «СКАН-Интерфакс».

В медиарейтинг самых обсуждаемых в 2024 году миллиардеров вошли бизнесмены, которых чаще всего упоминали медиа, а новости о них получили наибольшее число просмотров у читателей.

Первое место в списке с большим отрывом занял основатель Telegram Павел Дуров (122 тыс. упоминаний). Резонанс вызвали новости о его многочисленных детях и о задержании во Франции в связи с расследованием дела об использовании мессенджера преступниками.

Впервые в медиарейтинг Forbes вошла Татьяна Ким (34 тыс. упоминаний). Россияне активно обсуждали ее развод. Замыкает тройку лидеров Олег Дерипаска (19 тыс. упоминаний)., который сам стал популярным блогером и довольно остро комментировал экономические и политические события в своем Telegram-канале.

Кроме того, в медиарейтинг попали Владимир Потанин, Алексей Мордашов, Сулейман Керимов, Алишер Усманов, Леонид Федун, Роман Абрамович и Сергей Галицкий.

По данным Brand Analytics, самой обсуждаемой парой среди российских «звёзд» в этом году оказались Джиган и Оксана Самойлова. В октябре они вызвались помочь бутовским козам. Второе место занимают Татьяна Ким и Владислав Бакальчук, новость о разводе супругов-бизнесменов активно обсуждается в соцсети. Третье место досталось Павлу Дурову и Ирине Болгар.