Shaman, Павел Дуров и «Комбинация»: «ВКонтакте» составила рейтинги обсуждений за 2024 год

Социальная сеть «ВКонтакте» совместно с Brand Analytics подводит итоги года и рассказывает, что смотрели, кого обсуждали и во что играли пользователи в 2024-м. Площадка представила рейтинги, в которые в том числе попали самые обсуждаемые инфлюенсеры, селебрити, фильмы и сериалы, игры и сленг. Результаты анализа трендов есть в распоряжении Sostav.

Методология Рейтинг создан с помощью системы анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics. При составлении рейтинга обсуждаемости учитывались упоминания персон и событий в русскоязычных публичных записях социальной сети «ВКонтакте» с 1 января по 15 ноября 2024 года; тональность обсуждений не учитывалась. Для исследования было обработано 31,5 млрд публикаций, комментариев, фотографий, аудио- и видеозаписей.

Инфлюенсеры года

Возглавил список самых обсуждаемых российских инфлюенсеров певец Shaman. Пользователи говорили про его развод и выступление на VK Fest. На втором месте — рэпер Баста. Замыкает тройку лидеров блогер Ольга Бузова, которая в этом году выпустила трек Made in Russia и запомнилась как ведущая шоу «Звёзды в Африке».

Среди иностранных селебрити больше всего упоминаний у певицы Ланы Дель Рей: в 2024-м она выступила на «Коачелле» и вышла замуж. Вторую строчку заняла Билли Айлиш. В мае исполнительница выпустила новый альбом. На третьем месте — Канье Уэст. В соцсети много обсуждали его возможный концерт в России.

Пары года

Самой обсуждаемой парой среди российских «звёзд» оказались Джиган и Оксана Самойлова. В октябре они вызвались помочь бутовским козам. Второе место занимают Татьяна Ким и Владислав Бакальчук, новость о разводе супругов-бизнесменов активно обсуждается в соцсети. Третье место досталось Павлу Дурову и Ирине Болгар.

Среди зарубежных знаменитостей больше всего упоминаний в соцсети у Канье Уэста и Бьянки Цензори. На второй строчке Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, чьё расставание стало темой разговоров в августе. Тройку лидеров замыкает пара Джастин и Хейли Бибер. Пользователи обсуждали не только саму пару, но и рождение их ребёнка.

Актёры года

Тройку самых обсуждаемых российских актёров возглавляет Никита Кологривый, сыгравший в сериале «Слово пацана». На втором месте — Сергей Безруков. Из-за трендов на эпоху 90-х пользователи соцсети чаще всего вспоминали его роль Саши Белого в сериале «Бригада». Третье место занял Юра Борисов — за роль в «Аноре» ему предрекают номинацию на «Оскар».

Самой обсуждаемой персоной среди иностранных актёров стала Леди Гага. В этом году она появилась в образе Харли Квинн в фильме «Джокер: Безумие на двоих», а также выпустила альбом Harlequin, который состоит из песен, ставших саундтреком к сиквелу. Второе и третье место заняли Леонардо Ди Каприо и Дженна Ортега, сыгравшая во второй части «Битлджуса».

Фильмы года

На первом месте оказалась экранизация «Мастер и Маргарита» с Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым. Вторым самым обсуждаемым фильмом года стали «Бременские музыканты», где в главных ролях снялись Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Сергей Бурунов и Константин Хабенский. Замыкает топ-3 «Лёд 3».

Среди мировых кинолент наибольшего внимания пользователей удостоился сиквел «Дюна 2» с Тимоти Шаламе и Зендеей. Далее идут «Дэдпул и Росомаха» с вернувшимся в геройскую киновселенную Хью Джекманом и «Битлджус Битлджус» — продолжение популярной комедии об озорном призраке авторства Тима Бёртона.

Сериалы года

Самым обсуждаемым российским сериалом среди пользователей соцсети в 2024 году стала «Комбинация». История становления культовой поп-группы. На втором месте — «Преступление и наказание» с Иваном Янковским в главной роли. Сериал Евгения Стычкина «Игры» об Олимпиаде-80 в Москве занял третье место.

Самым упоминаемым в соцсети зарубежным сериалом стал «Зимородок». Второе место у лайв-экшен-адаптации «Аватар: Легенда об Аанге» от Netflix. Кроме того, пользователей заинтересовал сериал «Властелин колец: Кольца власти». Приквел культовой саги о приключениях в Средиземье стал третьим по упоминаниям.

Игры года

Шутер Helldivers 2 стал самой обсуждаемой игрой этого года. На втором месте — экшен-RPG Zenless Zone Zero от создателей Genshin Impact. Третью строчку занял ролевой экшен Black Myth: Wukong.

Среди российских видеоигр самой обсуждаемой стала «Смута». Разработчики перезапустили ее в ноябре с исправлениями ошибок и улучшенной озвучкой.

Сленг года

Самым популярным сленговым словом этого года стало выражение «пов» (POV или point of view — «точка зрения»). На второй позиции находится «аура» (или aura points — «баллы ауры»), используемое для измерения уровня удачи и везения в разных ситуациях. Третье место досталось понятию «аутентичность», которое употребляют в значении «верный своей личности, духу или характеру».