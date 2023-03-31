Покупать товары, рекламируемые инфлюесерами, готовы лишь 5% россиян

Приобретать продукты, которые рекламируют блогеры, готовы только 5% жителей России, следует из опроса сервис сквозной аналитики Calltouch. В опросе, проведённом аналитиками в марте 2023 года, участвовало 1437 респондентов в возрасте 18−55 лет. В апреле прошлого года купить товар по рекомендации блогеров было готово почти в три раза больше опрошенных — 14,8%.

«Ведомости» со ссылкой на представителей рекламной отрасли пишут о снижении конверсии продаж от рекламы блогеров. Специалисты компании NMI Group оценили падение этого показателя 2,5 раза. Снижение конверсии замечено у тех, кто отказался работать с блогерами в запрещённых соцсетях и тестирует новые площадки, ссылается издание на слова исполнительного директора агентства Blacklight (участник Ассоциации блогеров и агенств) Марии Касьяновой.

На это также повлияла вынужденная смена площадки у блогеров после блокировки Instagram и Facebook (запрещённые в России соцсети; принадлежат Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России). «После перехода на российские платформы («ВКонтакте», Telegram) далеко не все блогеры успели сформировать у аудитории привычку покупать рекламируемые товары», — рассказала «Ведомостям» директор по цифровым технологиям агентства Havas Media Анастасия Фомина.

Среди прочих факторов эксперты называют:

снижение покупательской активности россиян;

негативное влияние принятого в 2022 году закона о маркировке интернет-рекламы, который снижает доверие аудитории.

Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) оценила объём российской интернет-рекламы за 2022 год в 520 млрд руб., из них 12 млрд руб. пришлось на инфлюенс-маркетинг и нативную рекламу. По итогам 2022 года традиционные сегменты по оценке АРИР продемонстрировали нулевую динамику — объём затрат остался на отметке в 323,7 млрд руб. Вложения в инновационные сегменты составили 196 млрд руб.