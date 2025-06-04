Ozon подвел итоги сертификации рекламных агентств

Российский маркетплейс Ozon завершил ежегодную сертификацию рекламных агентств. В 2025 году статус сертифицированного партнера платформы получили свыше 20 компаний, которые подтвердили свою экспертизу в продвижении товаров и запуске медийной рекламы на маркетплейсе. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Ozon.
В этом году число сертифицированных партнеров выросло за счет подключения новых — восемь агентств впервые получили этот статус.
В список сертифицированных агентств Ozon вошли:
- Игроник;
- СберМаркетинг ;
- ГК «Родная Речь» ;
- Adlabs;
- Brandformance;
- Campaigner;
- Centra ;
- E-promo;
- Easy Commerce;
- era (Group4Media);
- i.com ;
- icontext;
- Kokoc Group ;
- MDP;
- Commeta by Media Instinct Group;
- MGCom;
- OMD OM Group;
- Realweb;
- SA Media;
- МТС AdTech;
- Twiga.
Сертификация предназначена для агентств, ведущих рекламные кампании для продавцов и брендов на Ozon. Программа помогает выделить компании с проверенной экспертизой и устойчивыми результатами в маркетинге в сфере электронной торговли.
Пройти сертификацию могут агентства, которые ранее уже работали с продвижением и рекламой Ozon. Для этого необходимо представить кейсы с успешными рекламными кампаниями, поделиться рекомендательными письмами от клиентов и соответствовать определенным требованиям марктеплейса.
Тамара Чурсина, руководитель направления рекламной коммерции Ozon:
Сертификация — это не просто знак признания, это инструмент доверия для продавцов и брендов, работающих с платформой. Мы рады видеть, что число сертифицированных рекламных агентств на нашей площадке увеличивается. Ozon продолжит развивать программу, чтобы выбор подрядчика для рекламодателей был еще более широким и разнообразным.
Ранее Ozon добавил опцию смены адреса и способа доставки после оформления заказа и запустил новый вид кампании — спецразмещение.