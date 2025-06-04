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04.06.2025 в 10:55

Ozon подвел итоги сертификации рекламных агентств

Сертификацию получили больше 20 компаний

Российский маркетплейс Ozon завершил ежегодную сертификацию рекламных агентств. В 2025 году статус сертифицированного партнера платформы получили свыше 20 компаний, которые подтвердили свою экспертизу в продвижении товаров и запуске медийной рекламы на маркетплейсе. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Ozon.

В этом году число сертифицированных партнеров выросло за счет подключения новых — восемь агентств впервые получили этот статус.

В список сертифицированных агентств Ozon вошли:

Сертификация предназначена для агентств, ведущих рекламные кампании для продавцов и брендов на Ozon. Программа помогает выделить компании с проверенной экспертизой и устойчивыми результатами в маркетинге в сфере электронной торговли.

Пройти сертификацию могут агентства, которые ранее уже работали с продвижением и рекламой Ozon. Для этого необходимо представить кейсы с успешными рекламными кампаниями, поделиться рекомендательными письмами от клиентов и соответствовать определенным требованиям марктеплейса.

Тамара Чурсина, руководитель направления рекламной коммерции Ozon:

Сертификация — это не просто знак признания, это инструмент доверия для продавцов и брендов, работающих с платформой. Мы рады видеть, что число сертифицированных рекламных агентств на нашей площадке увеличивается. Ozon продолжит развивать программу, чтобы выбор подрядчика для рекламодателей был еще более широким и разнообразным.

Ранее Ozon добавил опцию смены адреса и способа доставки после оформления заказа и запустил новый вид кампании — спецразмещение.

Ozon Рекламные агентства сертификация
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