Ozon запустил новый вид кампании — спецразмещение

Маркетплейс Ozon запустил новую опцию в продвижении — спецразмещение. Селлеры смогут продвигать в топе выдачи до четырех товаров одновременно, если они подходят под один поисковый запрос. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Ozon.

Спецразмещение — это новый тип кампании в рамках инструмента товарного продвижения «Вывод в топ». С опцией селлеры смогут поднять от двух до четырех товаров на самые конверсионные места в выдаче.

Для запуска кампании со спецразмещением товары должны подходить под один поисковый запрос или дополнять друг друга и иметь сроки доставки до двух дней. Модель оплаты — за клик. Стратегия управления кампанией — автоматическая (алгоритмы площадки динамически меняют ставки, чтобы товары получили максимум кликов).

После запуска кампании со спецразмещением продавцы смогут посмотреть отчет о поисковых запросах, по которым покупатели находили карточку и кликали на нее. Аналитика покажет, сколько человек увидели и кликнули на товар по поисковому запросу. Кроме того, отчет позволит оценить CTR.

Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Ozon: Конкуренция на Ozon усиливается, и все больше продавцов ощущают потребность выделить свои товары среди остальных предложений. Спецразмещение — это новый инструмент, который позволяет одновременно поднять группу товаров на наиболее конверсионные позиции в поисковой выдаче. По нашим данным, первые четыре плитки в поиске приносят в пять раз больше заказов, а также имеют самый высокий CTR — 5,1%.

Ранее сообщалось, что Ozon заставит продавцов платить за «последнюю милю» в случае отказа от товара. Компания меняет условия оферты для продавцов.