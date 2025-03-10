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10.03.2025 в 16:10

Ozon добавил опцию смены адреса и способа доставки после оформления заказа

Ранее при ошибках покупателям приходилось переоформлять товары

Клиенты Ozon смогут изменить адрес и способ доставки после оформления заказа. Ранее при ошибке в указании адреса покупатели вынуждены были отменять заказ и оформлять покупку заново. Опция доступна для заказов, которые доставляются Ozon, кроме крупногабаритных товаров, вещей из-за рубежа и Ozon Fresh. Новой функцией можно будет воспользоваться до того, как заказ передадут в доставку. Об этом Sostav сообщили в компании.

Покупатели смогут изменить способ доставки, например, выбрать самовывоз из пункта выдачи вместо курьера и наоборот, если заказ находится в статусе ожидания оплаты. При этом выбрать доставку в ПВЗ вместо постамата или наоборот получится вне зависимости от оплаты. Для каждого заказа адрес и способ доставки после оформления можно изменить только один раз.

Наталья Боер, директор по клиентскому опыту Ozon:

Раньше выбрать адрес доставки можно было только на этапе оформления заказа. Если клиент, например, ошибся при выборе пункта выдачи, ему приходилось отменять заказ и оформлять его заново. Мы ожидаем, что новая функция снизит количество отмен заказов у наших продавцов и сделает покупки еще удобнее для наших пользователей.

Для того чтобы воспользоваться нововведением, покупателю нужно нажать на кнопку «Адрес» в своем заказе. В случае соответствия условиям появится список сохраненных адресов, а также карта с доступными точками ПВЗ и постаматами для выбора.

Ozon Маркетплейс покупатели заказ
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