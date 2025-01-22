Ozon отменит сервисный сбор для ПВЗ

Маркетплейс Ozon с 1 февраля 2025 года отменит сервисный сбор для всех владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Размер сбора рассчитывали индивидуально на основе ряда факторов, в числе которых расположение и оборот пункта выдачи заказов, плотность населения в городе и т. д. Для большинства ПВЗ сбор составлял 1 руб. в месяц. Для небольшой части точек, которые маркетплейс относил к наиболее прибыльным и зрелым, сумма сбора была выше.

Собранные деньги Ozon направлял на продвижение пунктов выдачи заказов, развитие IT-сервисов для «последней мили», привлечение клиентов, скидки для покупателей, пишет «Интерфакс».

Также компания увеличит оплату владельцам ПВЗ за выдачу товаров из-за рубежа в среднем на 40% для каждого пункта.

Ранее Ozon ввел повышенный тариф за выдачу заказов для владельцев ПВЗ, чей доход от пунктов превысил 60 млн руб. за год. Кроме того, компания увеличила тариф за выдачу заказов для владельцев точек в Москве.