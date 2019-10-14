Ozon опередил конкурентов по числу постаматов

Сеть одного из крупнейших онлайн-магазинов России Ozon достигла 4511 собственных терминалов, 6222 — с учетом партнерских. Таким образом, Ozon стал крупнейшим по количеству постаматов в России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя интернет-компании.

Ozon начал активно строить сеть постаматов недавно — в 2018 г. Это один из наиболее востребованных способов доставки покупок, говорит его представитель: почти четверть, 23%, всех заказов Ozon доставляются в постаматы. Такой спрос вынудил Ozon устанавливать более крупные терминалы: сначала компания устанавливала аппараты с 15−23 ячейками, а сейчас среднее число ячеек в стандартном постамате Ozon Box достигло 23. Ozon до конца 2019 г. хочет увеличить собственную сеть постаматов более чем до 7000 точек и примерно до 9000 — с учетом партнерской, т. е. почти вдвое.

Быстрый рост сети терминалов Ozon обеспечит за счет партнерств с крупными ритейлерами. Среди них X5 Retail Group, «Дикси», «Детский мир». На площадях их магазинов Ozon устанавливает свои постаматы. Например, в рамках сотрудничества с «Х5 омни» («дочка» X5 для развития технологической платформы) до конца 2020 г. Ozon установит 4000 постаматов в «Пятерочках». Посылки Ozon можно получить в кассах этих магазинов, а также в пунктах выдачи заказов и постаматах 5 Post.

Для продавцов постаматы выгоднее, например, курьерской доставки, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Курьерская доставка связана с множеством рисков, особенно высоки они при продаже одежды и обуви, отмечает Бурмистров. У продавцов таких товаров, по его оценке, расходы на курьерскую доставку выше всего: заказы крупные, частично не выкупаются, так как люди заказывают несколько размеров, а курьер тратит больше времени из-за ожидания во время примерки.

По оценке Бурмистрова, установка одного стандартного постамата обходится Ozon в 250 000 руб., но цена может увеличиваться в зависимости от размера партии заказанных локеров, сроков их доставки, условий оплаты. Получается, что создание сети из 4511 собственных постаматов могло обойтись Ozon более чем в 1,1 млрд руб.

На весну 2019 г. лидерами по числу собственных автоматизированных пунктов выдачи в России были Qiwi Box и PickPoint. Сейчас у Qiwi Box 1905 собственных терминалов, партнерских нет; у PickPoint — 2100 собственных постаматов, 5397 — с учетом партнерских. К конце года у Qiwi Box, по словам ее представителя, будет 2205 терминалов; у PickPoint — 2900 собственных и 6597 — с учетом партнерских, приводит данные ее представитель.

Ранее сообщалось, что постаматы «Халва», расположенные в магазинах Х5 Retail Group и отделениях Совкомбанка, войдут в партнерскую сеть PickPoint, которая, таким образом, достигнет почти 6 тыс. терминалов.