11.11.2025 в 16:05

Ozon намерен открыть офлайн-магазины

Компания хочет развивать формат небольших торговых точек рядом с жилыми кварталами

Онлайн-ретейлер Ozon намерен выйти в офлайн-сегмент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление советника компании Александра Шульгина.

По словам Шульгина, компания рассматривает возможность открытия небольших магазинов в жилых районах. В них покупатели смогут приобретать товары на месте или заказывать доставку из ближайшего склада.

Советник Ozon отметил, что аналогичную стратегию уже используют некоторые крупные игроки розничной торговли, совмещая традиционные магазины и дарксторы для ускорения логистики.

Шульгин также подчеркнул, что развитие такого формата требует изменений в законодательстве. По его мнению, снятие ряда ограничений в законе о торговле способствовало бы росту конкуренции и улучшению условий для производителей и потребителей.

«Мы считаем, что снятие определенных ограничений, которые были по объективным причинам заложены в закон торговли, помогло бы и повысить конкуренцию, и повысить разнообразие и улучшить цены для потребителей в сфере продуктов питания и в других областях», — отметил советник Ozon.

Ранее Ozon fresh выступил с предложением разрешить маркетплейсам, входящим в состав торговых сетей, работать по агентским схемам.

Ozon офлайн-продажи офлайн-розница
