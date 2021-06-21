Ozon и «Эверест» стали партнерами

Ozon и сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ (входит в НМГ) договорились о стратегическом партнерстве на три года. Компании собираются создать сквозные рекламные продукты на стыке телевидения, digital и OOH на основе рекламного инвентаря двух компаний, а также искать новые adtech-решения, стало известно Sostav.

Партнерство позволит создавать совместные рекламные инструменты и разработать персонализированные маркетинговые решения. Соглашение подразумевает обмен опытом и формирование объединенной стратегии, а создаваемые продукты будут реализовываться эксклюзивно на площадках партнеров.

Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Ozon: Мы ожидаем, что сейлз-хаус поможет нам обеспечить регулярное качественное присутствие в медиа, поскольку телеканалы «Эверест» имеют самое широкое телесмотрение среди целевой аудитории. Помимо традиционной рекламы, где конкуренция среди маркетплейсов постоянно растет, в тесном сотрудничестве с владельцем эфира мы будем находить и реализовывать новые контентные возможности.

Каролина Соколова, генеральный директор «Эвереста»: Одним из перспективных совместных направлений является развитие во всех средах шоппинг-стримов, которые не только набирают популярность у зрителей и доступны десяткам тысяч продавцов, но и отлично работают для рекламодателей. Также мы планируем создание полезного брендированного контента на телеканалах холдинга, который поможет решать задачи по продвижению крупных клиентов и партнеров Ozon.

Ранее Ozon приобрел «Оней-банк» у «Совкомбанка». Благодаря покупке маркетплейс получит банковскую лицензию и сможет создавать финансовые продукты, расширить спектр услуг и улучшить их качество.