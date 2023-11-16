Ozon добавил опцию вывода товаров продавцов в топ поисковой выдачи маркетплейса

Ozon запускает инструмент для продвижения товаров — «Вывод в топ». Опция покажет карточку товара на одной из первых четырёх позиций поисковой выдачи маркетплейса. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

Механика запустится с 16 ноября, продавцы Ozon смогут включить её в «Трафаретах» в кампаниях с моделью оплаты за показы (CPM).

Для запуска опции «Вывод в топ» минимальная ставка продвижения товара остаётся прежней — 50 руб., при включении опции минимальный порог дневного бюджета будет 1,1 тыс. руб.

В действующих кампаниях продавцы увидят товары, отмеченные звёздочкой, для них можно подключить опцию. По этим товарам будет отдельная статистика с ключевыми метриками, уточнили в компании.

«По статистике Ozon, чаще всего покупатели выбирают товар на первой странице поисковой выдачи — так свершается более 87% заказов», — отметили в компании.

«Трафареты» с помощью алгоритмов определяет на каком месте и в какой момент показывать товар продавца, чтобы его как можно чаще видели и заказывали. Маркетплейс запустил данный формат автоматизированной рекламы в июле 2022 года.