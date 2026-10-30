Отмена концертов Канье Уэста и нападения медведей стали главными тревогами россиян

Отмена концертов Канье Уэста, нападения медведей и перебои с бензином оказались среди главных поводов для беспокойства россиян в III квартале 2026 года. Бытовые и локальные события привлекали больше внимания, чем новости о возможном конфликте с Западом, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные исследования национального индекса тревожностей КРОС.

Отмена концертов Канье Уэста получила рекордный для шоу-бизнеса индекс приживаемости — 7,52. Тема нападения медведей на людей также вошла в топ-3 по суммарному индексу. Эта тема вызывает вдвое больше беспокойства (суммарный индекс — 401,95), чем «подготовка Запада к войне с Россией» (7-е место с суммарным индексом 209,53).

В тройку наиболее обсуждаемых тревожных тем также вошли ситуация с бензином в регионах и атаки беспилотников на склады маркетплейсов и нефтеперерабатывающие заводы.

Эксперты связывают такую динамику с привыканием аудитории к глобальной повестке. На фоне продолжительного обсуждения международных угроз люди активнее реагируют на конкретные события, которые затрагивают повседневную жизнь. При этом локальные инфоповоды могут быстро набирать популярность в социальных сетях и удерживать внимание аудитории.

При составлении индекса эксперты КРОС учитывают тональность сообщений в СМИ, эмоции и высказывания пользователей соцсетей, а также время, в течение которого новость удерживает внимание аудитории.

Ранее 51% россиян назвали стресс своим частым спутником, 31% беспокоятся о будущем подрастающего поколения.