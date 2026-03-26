Открыт прием заявок на 27 рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров»

19 марта на площадке ММПЦ «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная старту 27 рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров». Рейтинг ежегодно выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях. Проект «ТОП-1000 российских менеджеров» реализуется Ассоциацией менеджеров при поддержке ИД «Коммерсантъ». За 27 лет лауреатами рейтинга стали более 18 тыс. лучших управленцев страны.

Официальный классификатор рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» включает 19 функциональных и более 20 отраслевых направлений. В этом году в рейтинге впервые будет представлено новое функциональное направление — «Операционный директор». Прием заявок продлится до 29 мая.

Дмитрий Зеленин, президент Ассоциации менеджеров: Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» вновь дает уникальную возможность не только увидеть и оценить достижения лучших управленцев страны, но и вдохновиться их примерами. Это шанс для каждого руководителя осознать свою значимость и определить новые горизонты для развития своих команд и компаний.

Методология рейтинга основана на принципе «лучшие выбирают лучших». В ходе экспертного голосования кандидаты будут оценивать успехи коллег в своих функциональных направлениях по таким критериям, как деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду специализированных критериев. Лауреатов выберет деловое сообщество.

На пресс-конференции российские топ-менеджеры, руководители крупнейших компаний, выделили основные тренды и вызовы, ожидаемые для российского бизнеса в 2026 году, обсудили предстоящие изменения в ключевых отраслях экономики, а также представили стратегии эффективной адаптации предприятий к новым условиям. Особое внимание было уделено необходимости развития критически важных навыков и компетенций управленцев, которые помогут сохранить конкурентоспособность и обеспечить устойчивость компаний.

Николай Ткаченко, генеральный директор АО «Газстройпром»: Главный тренд 2026 года — это разрыв между теми компаниями, которые адаптировались к новой среде, и теми, кто еще ждет, когда она вернется к прежним условиям. Основное требование года — это смена модели: от «выживания» к «созданию системы». Выиграют не те, кто переждет — а те, кто использует давление рынка как повод выстроить новую архитектуру работы: интегрированную, прозрачную, быструю, построенную на партнерстве и хорошей экономике. Рейтинг «ТОП-1000 менеджеров» фиксирует именно эту реальность: лучшие менеджеры — это те, кто умеет создавать ценность в условиях, в которых другие останавливаются. Именно такие менеджеры сегодня формируют российскую промышленность — и именно они дадут стране новую инфраструктуру.

Наталья Королева, заместитель генерального директора АО «МБ РУС»: Сегодня бизнесу необходимо перестать противопоставлять «стабильность» и «изменения». Теперь «устойчивый бизнес» — это тот, который научился изменяться непрерывно и системно, сделав адаптацию частью своей операционной модели. В современных условиях, где мы существуем в обстановке постоянной турбулентности, достижение результата перестало определяться строго выверенными методиками, установленными регламентами и последовательностью действий. Теперь оно оценивается по способности адаптироваться и быстро отвечать на новые вызовы.

Владимир Урбанский, генеральный директор «МТС Линк»: Развитие искусственного интеллекта стало одним из самых масштабных технологических изменений для бизнеса. В России уже более 70% компаний используют ИИ хотя бы в одном из бизнес-процессов. Вклад ИИ в экономику России к 2030 году может составить до 13 трлн руб. ежегодно. Мы наблюдаем рост интереса к ИИ и у наших клиентов: ИИ-ассистенту компании обращаются в пять раз чаще, чем год назад, а использование ИИ-функций позволяет экономить до 12 часов в неделю на сотрудника. Следующий шаг — создание платформы, где люди и ИИ-агенты смогут работать вместе. Лидерами рынка станут компании, которые превратят технологии в реальную эффективность бизнеса.

Николай Прянишников, первый заместитель генерального директора «Группы Астра»: Мы входим в эпоху управленцев нового типа. Преимущество получают команды, которые умеют работать на опережение: раньше других замечать новые требования среды, быстро принимать решения и последовательно перестраивать бизнес-процессы. Лидер будущего — технологический лидер: ИИ и кибербезопасность вышли за пределы узкой ИТ-повестки и напрямую влияют на устойчивость компаний. При этом основа эффективного управления остается прежней: сильная команда, системное мышление и дисциплина в управлении инвестициями и операционными затратами. Задача руководителя — объединить технологии, людей и темп изменений в единую стратегию развития.

Алексей Суханов, заместитель генерального директора «СберУниверситета»: Про ИИ-трансформацию чаще принято говорить в контексте бизнес-процессов. Однако любая трансформация начинается с изменения внутренних процессов и готовности сотрудников к этим изменениям. ИИ становится не просто инструментом, а полноценным участником команд — так формируется гибридная рабочая сила. Кроме того, ИИ делает управление талантами точнее и персонализированнее. Это значит, что традиционная управленческая пирамида уходит в прошлое. В эпоху ИИ лидеры должны становиться архитекторами. Современный менеджер — это тот, кто выстраивает новые структуры, выигрывая от коллаборации людей и технологий.

Уже 27 лет подряд рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» играет важную роль в формировании позитивного имиджа российского менеджмента, развитии управленческих компетенций, повышении конкурентоспособности компаний. Проект прирастает не только новыми участниками, номинациями, но и географией. Так, в 2025 году впервые стартовали рейтинги «ТОП-100 российских менеджеров. Регионы», что стало важным этапом на пути к развитию управленческого потенциала на территории всей страны.

Выбор лауреатов рейтинга традиционно будет проходить в несколько этапов — подача заявок, экспертное онлайн-голосование, верификационные встречи, публикация результатов. Ассоциация менеджеров представит итоги 27 рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» в сентябре, они будут опубликованы на страницах издания «Коммерсантъ».

