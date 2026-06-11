ИИ меняет маркетинг и производство изнутри: итоги сессии ПМЭФ-2026

На Петербургском экономическом форуме состоялась специальная встреча-дискуссия «Ведомостей» на тему «Лидер + ИИ = новый архитектор будущего?», в которой приняли участие генеральный директор « СберМаркетинг » Дмитрий Орченко, генеральный директор группы компаний «Аскона» Александр Маненок и исполнительный директор компании «Логика молока» Александр Тарасов. Топ-менеджеры обсудили, как искусственный интеллект уже сегодня перестраивает маркетинг, производство и кадровую стратегию.

Как ИИ меняет оргструктуру компании и найм

По мнению генерального директора «СберМаркетинга» Дмитрия Орченко, оргструктура меняется, но плавно. То, чем сейчас занимается агентство, правильно называть не автоматизацией, а автономизацией. Разница принципиальная. Если автоматизация ускоряет процессы, то автономизация оптимизирует часть человеческого ресурса. Именно вокруг этого — соотношения людей, технологий и их ролей — и строится сегодня главная дискуссия о влиянии ИИ на рынок и агентский бизнес. Главный вопрос — как людям взаимодействовать с технологиями эффективно. В ответ на это агентство трансформирует структуру: вводит позицию руководителя по ИИ с развернутой командой, а также стратега, который будет отслеживать глобальные тренды и адаптировать конкретные инструменты внедрения в ежедневную работу.

Александр Тарасов поддержал тезис о том, что изменения происходят и они неизбежны, уточнив, что они не про отказ от людей, а про уплощение структур. Компании станут более плоскими — уровней управления станет меньше. Оставшиеся сотрудники будут более многофункциональными и продуктивными.

Джуны, демография и битва за человеческий капитал

Дмитрий Орченко напомнил о важном: если компания перестанет нанимать джунов — специалистов на стартовых позициях, — через год-два не будет миддлов, а через пять лет не будет топов. Эксперт привел тревожную статистику: порядка 14% крупного и крупнейшего российского бизнеса уже заморозили найм младших позиций. Однако «СберМаркетинг» в их число не входит.

Дмитрий Орченко, генеральный директор «СберМаркетинга»: Мы не останавливаем найм и продолжаем активно инвестировать в развитие специалистов всех уровней. В прошлом году мы провели сотню тренинов по ИИ, цель которых — выровнять уровень людей, снять барьеры и вовлечь. В планах — создать собственную «песочницу», где сотрудники смогут воплощать идеи с пользой для компании и индустрии. На любом уровне люди нужны. Поэтому отказываться от людей — нет. Учить и вовлекать — да. На любом уровне люди нужны. Поэтому отказываться от людей — нет. Учить и вовлекать — да.

Александр Тарасов смотрит на тот же вопрос еще шире. По его словам, вне зависимости от того, производит компания материальный продукт, как «Аскона», или нематериальный, как «СберМаркетинг», идет конкуренция за человеческий ресурс, которого объективно мало.

Александр Тарасов, исполнительный директор «Логики молока»: Все со всех экранов говорят про демографическое давление. Это факт. И для меня это в том числе то, как мы отвечаем на вызов борьбы за человеческий капитал. Мы растим более квалифицированных сотрудников, а более рутинные операции отдаем ИИ.

По словам Александра Тарасова, ИИ — не способ избавиться от людей, а инструмент, чтобы при дефиците кадров сделать каждого сотрудника более продуктивным. И здесь позиции двух спикеров сходятся: технологии не отменяют необходимость растить новых специалистов, но стимулируют делать это быстрее и эффективнее.

ИИ-сотрудники и маркетинг одной кнопкой

Команда «СберМаркетинга» совместно со «Сбером» создала и интегрировала мультиагентную платформу «Марк», а в «Сбере» запустили автономного ИИ-сотрудника «Маркуса».

Дмитрий Орченко, генеральный директор «СберМаркетинга»: Наша цель — прийти к «однокнопочному» решению для запуска рекламных кампаний под любую задачу клиента. Чтобы клиент мог ставить задачи в бизнес-метриках, а дальше это трансформировалось в маркетинговые задачи, и все происходило автоматически. Чтобы система собирала аналитику, анализировала итоги прошлых кампаний, создавала креативы, разрабатывала медиаплан, формировала отчётность и корректировала кампании на лету.

Как ИИ внедряется в реальный сектор экономики и бизнес

Александр Маненок, генеральный директор ГК «Аскона» поделился на сессии историей внедрения ИИ в процессы «Асконы». По словам спикера, внедрение началось не с директив сверху, а с культуры и вовлечения. Компания сначала обучала сотрудников использовать нейросети в повседневной жизни — чтобы убрать страх перед технологией. И только потом переносила инструменты в рабочие процессы.

Александр Маненок, генеральный директор ГК «Аскона»: Первое, что мы сделали, — сначала научились сами. Нашли энергичного, харизматичного эксперта, который научил нас. Нам все понравилось, мы начали использовать это в работе и в жизни.

Как рассказывает Александр Маненок, следующим этапом после принятия технологии руководством стало масштабирование примения ИИ на весь штат.

Главный инсайт и ключевое решение, принятое компанией: не навязывать технологию «в лоб». Вместо этого 1200 человек научили пользоваться нейросетями в быту, получать лайфхаки для себя, упрощать личную жизнь, ускорять свои собственные бытовые решения.

Вскоре компания запустила новую системную программу, которая после внешнего исследования ресурсов компании, позволила внедрить инициативные идеи. В результате компания получила высокую вовлеченность и отклик.

Александр Маненок, генеральный директор ГК «Аскона»: Мы были приятно удивлены. Мы собрали по компании 260 инициатив по поводу того, где что можно внедрить, где можно улучшить, где можно использовать различные инструменты, связанные с ИИ.

По словам Александра Маненка, предложения были переданы ИИ-лидеру для анализа потенциальной эффективности и последующей интеграции там, где это действительно нужно, полезно и интересно. Также важен баланс между большими, долгосрочными проектами, к которым привлекаются экспертные команды разработчиков, и быстрыми, небольшими внедрениями, которые дают командам энергию и чувство сопричастности.

Какие процессы можно делегировать ИИ, а какие оставить человеку

В пищевом производстве уже высока степень автоматизации, но в критических процессах человек все равно остается в контуре контроля, поскольку речь идет о продовольственной безопасности и цена ошибки здесь крайне высока. «Логика молока» несколько лет роботизирует упаковку и концы линий — это высвобождает операторов, которых переобучают на более квалифицированные специальности — более 170 человек уже аттестованы. Преимущество от внедрения ИИ Александр Тарасов видит в краткосрочном планировании: компания производит продукт с ограниченным сроком годности и распределяет его по 30 тыс. торговых точек ежедневно, поэтому точность прогнозирования спроса здесь — вопрос выживания.

В более гибкой сфере, такой как маркетинг, по мнению Дмитрия Орченко, картина немного иная. ИИ можно делегировать практически весь операционный цикл: от аналитики и брифа до креатива, медиаплана, запуска кампании и отчетности. Однако это не означает, что человек становится не нужен. Дмитрий подчеркивает: операционка уходит агентам, но стратегические функции — развитие бренда, нестандартные решения, работа с командой и выращивание новых специалистов — остаются за людьми. Маркетолог превращается из операционщика в стратега, а лидер по-прежнему тратит большую часть времени на общение с командой. ИИ, по его убеждению, остается помощником и кооператором, но не полноценным заместителем.

Тренды и прогнозы: что делать бизнесу сегодня, чтобы попасть в завтра

По итогам дискуссии ее участники сошлись на том, что ИИ не влияет на увольнение людей, но побуждает руководителей быстрее принимать решения, иначе считать экономику найма и по-новому выстраивать культуру обучения. Эксперты рекомендуют включить режим сканирования горизонта. Позапрошлый год в ИИ был годом сбора данных, прошлый — годом агентов.

В горизонте нескольких лет инструментарий ИИ углубится и расширится, чтобы забрать себе максимум рутины и оставить людям больше времени на живую коммуникацию, стратегию и нестандартные задачи. В сухом остатке, по мнению спикеров, ИИ — фундамент операционной эффективности, которая требует быстрой реакции, скорости в принятии решений, высокой адаптивности и, главное, отсутствия страха перед новым.