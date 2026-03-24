От ботов в Телеграме к цифровой среде

Замедление Телеграма лишило организаторов мероприятий привычного канала общения с гостями. Что заменит ботов в Телеграме?

С ростом инфошума привлечение и удержание аудитории обходится организаторам все дороже. Особенно обидно, когда люди не доходят до события просто потому, что не заметили уведомление, а на самом мероприятии теряют интерес, потому что не успели сориентироваться. Чтобы управлять вовлеченностью участников до и во время мероприятия, агентство по организации мероприятий NIGHT STREET разработало игровую платформу PLAYFORMA.

Почему боты в Телеграме теряют внимание участников

Бот в Телеграме находится в среде с высокой конкуренцией за внимание пользователей. В момент, когда организатор разослал уведомление об изменениях в программе, несколько других каналов и ботов опубликовали новости с кричащими заголовками или мемы. В результате часть гостей не узнали важной информации и выпали из сценария мероприятия.

Игровая платформа PLAYFORMA погружает участников в отдельное цифровое пространство. Внутри нет сторонних уведомлений, только контент события: расписание, информация о спикерах, игровые задания. Платформа работает в браузере. Это убирает барьер входа, потому что не всем удобно скачивать приложение.

Управление потоками, игровые механики и аналитика

Игровую платформу PLAYFORMA разработали четыре года назад. Команду агентства NIGHT STREET не устраивало, что с ботами в Телеграме они не могут управлять поведением участников в моменте.

Алина Бриленкова, руководитель направления онлайн NIGHT STREET: Еще нам не хватало гибкости. В ботах можно реализовать только малую часть игровых механик.

Возможности платформы

Управление потоками.

Если вы перенесли выступление спикера — платформа оповестит всех за секунду. Не нужно писать во множество чатов и переживать, что сообщение затеряется, все приходит в личный кабинет каждому участнику. Вопросы от гостей также собираются в одном окне, чтобы кураторам мероприятия было удобно их отрабатывать.

Игровые механики.

Они мотивируют гостей быть активными: посещать мастер-классы партнеров, проходить квесты, фотографироваться у брендированного стенда и выкладывать фото в соцсети. За это участники получают игровые монеты, которые позже обменивают на призы прямо в интерфейсе платформы.

Получение подробной аналитики.

Организатор в специальном разделе платформы видит полную картину: сколько человек начали проходить задания, где «отвалились», какая активность была самой популярной, сколько заработал магазин сувенирной продукции. На руках организатора мероприятий оцифрованный аргумент для планирования бюджета на следующее событие.

Гибкая настройка платформы

Игровая платформа похожа на конструктор. Ее можно настроить под любой формат: конференция, выставка, фестиваль. Также она подходит для внутренних коммуникаций: тимбилдинг онлайн, игровой марафон, сбор пользовательского контента.

Кастомизация превращает платформу в единое брендированное пространство с айдентикой организации. Участник получает бесшовный визуальный опыт — от приглашения на мероприятие до магазина сувенирной продукции. Это работает не только на вовлечение, но и на лояльность к бренду.

Как платформа влияет на экономику события

Средний уровень вовлеченности в ботах Телеграма обычно не превышает 30−35%. С игровой платформой — 76,4% участников переходят от регистрации к активным действиям. Если переложить это на деньги, то при одинаковом бюджете организатор получает примерно вдвое больше активных участников.

Алина Бриленкова, руководитель направления онлайн NIGHT STREET: Мы создавали не просто софт, а инструмент управления вниманием. Нам важно понимать, на каком этапе сценария находятся участники и как они взаимодействуют с событием, чтобы в моменте реагировать и вносить корректировки.

Поводы для гордости: заслуженное признание

У платформы есть опыт высокой нагрузки в 30 тыс. пользователей. Это количество сопоставимо с аудиторией крупного форума или федерального мероприятия. Платформа выдержала без единого сбоя.

В феврале 2026 года игровая платформа PLAYFORMA получила третье место на премии bema! в номинации «Лучшее технологическое решение для операционной эффективности мероприятия». По словам Алины Бриленковой, один из членов жюри первым делом попросил визитку, что дополнительно говорит о высокой оценке и востребованности.

Итог

Боты в Телеграме были удобным рабочим инструментом, но их возможностей недостаточно для управления поведением участников. Именно это побудило к созданию платформы. Она закрывает привычные задачи ботов и дает организатору: единое пространство для гостя, игровые механики и аналитику, которая помогает оценить эффективность события после его завершения.

Реклама НС ИВЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ООО | night-street.ru

erid:2W5zFHfutwT