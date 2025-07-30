От 15 до 27 тысяч посетителей: как системное SEO помогло «ВкусМилу» привлечь трафик

Работая над SEO-оптимизацией сайта «ВкусМил», команда wewannamarketing столкнулась с вызовом: клиент параллельно менял продуктовую линейку и удалял страницы, приносящие трафик. Но благодаря грамотной SEO-стратегии получилось не только компенсировать потери, но и выйти на рекордные показатели. Как удалось добиться таких результатов, команда агентства рассказала Sostav.

«ВкусМил» — cервис доставки готовой еды от «ВкусВилла»

Он предлагает готовую еду, которая помогает питаться сбалансированно.

Проект пришел к нам по рекомендации, и теперь наша ключевая задача — выстроить системную работу с SEO, чтобы увеличить органический трафик и привлекать больше заказов из поисковиков.

Как это работает

Многие люди ищут в интернете способы питаться вкусно и правильно — особенно семьи в больших городах, где времени на готовку не хватает. У этих людей уже есть запрос — они хотят решить свою проблему сами или с помощью сервисов.

Наша цель — чтобы пользователи, ищущие решение своей проблемы в Google или «Яндексе», первым делом находили сайт «ВкусМила». Изучали полезные материалы, и в итоге совершали заказы. Для этого было важно вывести сайт сервиса как минимум в топ-10 поисковой выдачи.

Но прежде чем создавать контент и оптимизировать страницы, важно было провести аудит сайта — без исправления ошибок и улучшения структуры даже самый лучший контент могут не увидеть.

Выявили >300 дублей, ошибки в коде и битые ссылки

Ниже — главные параметры сайта, которые негативно влияли на ранжирование и делали сайт невидимым.

Более 300 дублирующихся страниц на сайте. Это когда один и тот же контент доступен по разным адресам. Для поисковиков это проблема: они тратят ресурсы на обработку одинаковых страниц, хуже понимают, какую версию показывать в поиске, и могут даже считать это ошибкой.

В частности, поисковые системы индексировали тестовую версию сайта. Так, в выдаче появилась полная копия основного ресурса вместе с материалами, которые были в разработке. Из-за этого основной сайт недополучал трафик.

Битые страницы (ошибки 404). Они появлялись, когда материалы удаляли без переадресации. Хотя эти страницы уже привлекали посетителей из поиска и хорошо ранжировались, их исчезновение приводило к потере трафика. При этом поисковики долгое время считали такие ссылки активными.

Низкая производительность. Ключевой контент загружался слишком долго, и многие пользователи покидали ресурс, так и не дождавшись полной загрузки.

Ограниченная региональная оптимизация. Изначально сайт был настроен преимущественно на московскую аудиторию, хотя компания работает еще в четырех крупных городах — Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже и Нижнем Новгороде.

Одна из ошибок заключалась в настройках «Яндекс.Вебмастера», где в качестве целевого региона была указана только Москва. Это могло приводить к потере части регионального трафика и потенциальных клиентов из других городов присутствия.

Ошибки в коде страниц. Неправильная HTML-разметка (в частности, проблемные кавычки) приводит к тому, что мета-описания отображаются не полностью. Особенно заметно это было на странице про диеты. Из-за таких «битых» сниппетов в поиске страницы выглядят менее привлекательно, и пользователи реже на них кликают.

Собрали семантическое ядро на 1200 ключевых фраз

Мы проанализировали популярные поисковые запросы, чтобы понять, что ищут пользователи, и адаптировать под них структуру сайта. Основное внимание уделили доставке готового питания, полезным продуктам, повседневному рациону и отзывам клиентов.

Все запросы распределили по разделам сайта — чтобы каждый тематический запрос вел на подходящую страницу. Для некоторых направлений (например, отзывов или узких продуктовых категорий) мы запланировали создание новых страниц — чтобы точнее отвечать на запросы аудитории и улучшить видимость сайта.

А в случаях, когда разные запросы приводили к одним и тем же страницам в топ-10, мы объединяли их в группы как синонимичные — чтобы сохранить позиции в поиске.

После автоматической группировки провели ручную проверку: удалили нерелевантные тематике запросы и исключили нулевые по спросу фразы. В результате из первоначальных 3 000 запросов осталось 1 200 качественных фраз, которые и вошли в итоговую структурированную базу.

Проанализировали текущие позиции сайта в поисковой выдаче

Наш анализ показал, что по многим запросам сайт входит в топ-10 — всего таких ключевых слов 315. Из них 172 запроса находятся в топ-5, а 107 — в топ-3, что говорит о хорошей видимости ресурса.

Тем не менее есть потенциал для роста: работа над продвижением в топ-1 по некоторым запросам поможет привлечь еще больше трафика.

Как обстояли дела в разных поисковиках и на разных устройствах

Лучшие результаты сайт демонстрировал в Google — здесь он чаще попадал в топ-10 и даже занимал первую позицию, причем как на компьютерах, так и на мобильных устройствах. Google в целом лучше индексирует сайт и чаще показывает его на высоких местах по сравнению с «Яндексом».

А вот в «Яндексе» ситуация была немного слабее: сайт иногда отсутствовал в выдаче, особенно в Санкт-Петербурге и на мобильных устройствах. Это направление нужно было прорабатывать дополнительно, чтобы улучшить охват.

Устранили технические ошибки

Вместе с командой разработчиков «ВкусМила» настроили правильные canonical-ссылки и закрыли технические дубли от индексации. Разобрались также с битыми ссылкам — все неработающие страницы теперь автоматически перенаправляют пользователей на актуальный контент через 301-редиректы.

Для ускорения загрузки оптимизировали JavaScript-код и медиафайлы, создали адаптивные версии изображений для разных устройств. Это ускорило сайт, особенно на мобильных устройствах. Вместе с тем привели в порядок мета-теги и структуру заголовков.

Чтобы усилить присутствие в регионах, мы сделали отдельные карточки организации для каждого города, где есть доставка — это помогло лучше продвигаться в поиске по регионам.

Исправление основных ошибок заняло у нас два месяца — после всех изменений сайт стал работать быстрее и стабильнее. Все это время мы продолжали следить за корректностью его работы и оперативно устраняли возникающие недочеты.

Вместе с тем мы проанализировали конкурентов и занялись наполнением сайта: начали регулярно вести блог и обновлять существующий контент, добавили полезные информационные страницы и привели в порядок мета-теги. Подробнее об этом — ниже.

Разработали новые страницы сайта

Мы составили список страниц, которых пока нет на сайте, но которые могут регулярно приводить много новых пользователей. В фокусе — темы ежедневного питания, доставки на неделю и месяц, рационов и офисной еды.

Задача таких страниц — не только привлекать трафик на сайт, но и конвертировать его в заявки. Поэтому каждую из них мы оснастили дополнительными триггерами — калькулятором расчета стоимости рациона, блоками CTA и баннерами с УТП. Заказ можно сделать прямо с этих страниц.

Пишем статьи

На втором месяце работы мы всерьез взялись за блог. Основной фокус — переработка уже написанных статей, их грамотная SEO-оптимизация и добавление в них блоков CTA.

В то время «ВкусМил» разрабатывали новое позиционирование, поэтому первым делом мы убрали из заголовков все то, что ему не соответствует, чтобы не привлекать нецелевой трафик, и адаптировали тексты под SEO, сохраняя читаемость и полезность материалов.

Одновременно мы подготовили список новых статей. Для этого провели анализ поисковых запросов — чтобы понять, какие темы реально интересны аудитории. В итоге определили те, что дадут максимум пользы и шансов на рост трафика. В приоритет взяли советы по сбалансированному питанию, разбор продуктов и нутриентов, питание по биоритмам и рекомендации для офисных сотрудников.

Чтобы все шло по плану, мы подготовили подробные ТЗ для копирайтера. В них мы зафиксировали:

структуру текста (обязательные подзаголовки, пункты, списки и хотя бы одну таблицу);

список ключевых слов с интервалом между ними не менее 350 символов;

требования по уникальности — строго 100% по text.ru или etxt без технических накруток;

требования по стилю — никаких водных фраз, клише и штампов;

список запрещенных фраз;

рекомендации по оформлению списков (маленькая буква в ненумерованных списках, точка с запятой в конце каждого пункта, точка только у последнего);

акцент на качество: лаконичные формулировки, минимум воды, никаких грамматических ошибок и тавтологии.

Каждая статья проходит финальную проверку перед публикацией.

В целом, мы подходим к развитию блога как к стратегическому инструменту: тексты должны быть полезны, структурированы, отвечать на запросы пользователей и помогать сайту расти в поисковой выдаче.

При этом работа с показами по информационным запросам не только приводит аудиторию, но и положительно влияет на позиции по коммерческой семантике — а значит, помогает бизнесу зарабатывать.

Столкнулись с просадкой в 3 000 уникальных пользователей

Мы продолжали улучшать позиции по всем регионам, однако рост не был одинаковым по всем ключевым позициям в поиске. Где-то позиции росли в два раза, а где-то — всего на 2%.

Тем не менее через два месяца мы заметили небольшую просадку трафика — минус 3 000 пользователей. Основная причина — удаление статей и страниц, которые ранее приносили от 500 до 1 500 пользователей еженедельно. Они не соответствовали новой концепции бренда и обновленной продуктовой линейке, поэтому команда приняла решение их удалить.

Чтобы не терять трафик, мы предложили два пути: либо обновить текущие страницы под новую бизнес-реальность, либо сделать похожие и настроить 301 редиректы. Так, трафик не уходит в никуда, а продолжает приносить пользу. Благодаря этому нам удается расти стабильно из месяца в месяц и обходиться без резких просадок — ведь большая часть посетителей, попав на сайт, остается с нами.

Почему просадка произошла только через два месяца после удаления страниц

В SEO все работает с отложенным эффектом. Даже если ты вносишь правки на сайте прямо сейчас, поисковым системам нужно время, чтобы это «увидеть». По сути, роботы сначала сканируют изменения, потом обновляют базу данных, а уже потом запускаются алгоритмы, которые определяют, по каким запросам показывать новые страницы.

Поэтому первые 2−3 месяца после изменений может казаться, что ничего не происходит — но эффект появляется позже. Когда он появляется, это дает стабильный и дешевый трафик на длительной дистанции. В отличие от рекламы, где трафик идет только пока ты платишь, SEO дает долгосрочный результат, который может держаться месяцами и даже годами.

Мы не просто компенсировали потери, а добились кратного роста благодаря новым страницам. Одна из них — с меню на неделю для всей семьи — всего за месяц привлекла +4 тысячи уникальных пользователей.

Итоги

Проект получился интересным и живым — в процессе многое менялось, и это вполне естественно. Изначально линейка товаров была иной: с устойчивым спросом и стабильным трафиком.

Но по мере развития бизнес начал менять фокус и концепцию. Одни страницы уходили, появлялись новые — им нужно было время, чтобы набрать обороты. Все эти изменения закономерно отражались на динамике результатов.

Если смотреть в динамике с сентября по март — у нас прирост почти +50% трафика. Это очень достойный результат, особенно учитывая, что SEO дает эффект не сразу, а работает вдолгую.

Главные результаты в цифрах — ниже:

В декабре было 15 тыс. визитов в месяц, в марте — 27 тыс. визитов.

Количество визитов увеличилось почти в два раза — за 4−5 месяцев мы увеличили поисковый трафик в два раза.

Заметный рост трафика обеспечили новые страницы, которых раньше не было. Страница с меню на неделю для всей семьи сейчас дает 5 тыс. пользователей в месяц. Статья «Список углеводов» приносит около 1,5 тыс., страница про метод тарелки — около 2 тыс. визитов в месяц.

На старте проекта в Москве по десктопам мы были в топ-1 по 12 запросам — сейчас уже по 79. В топ-3 — было 107, стало 236. Отличный рост по видимости в высокочастотной зоне.

Также выросло покрытие в Google по Москве и Петербургу: в топ-10 сейчас почти 600 запросов (на старте было около 300). А по мобильной выдаче зафиксирован рост на 3 000%.

Работа продолжается, и с таким темпом мы уверенно движемся к еще более крутым результатам. В ближайшее время планируем увеличить ссылочную массу, подготовить новые статьи для блога и страницы для сайта, а также провести анализ коммерческой части сайта и предложить идеи для улучшения ее эффективности в продажах.

Анастасия Милиганова, head of product в команде «ВкусМил»: Нам важно было сохранить темпы роста и не потерять органический трафик, несмотря на кардинальные изменения в продукте. Команда предложила не просто «починить SEO», а выстроила стратегический подход, который учел и наши бизнес-цели, и особенности аудитории. Мы видим стабильный рост трафика, и особенно радует, что большая часть посетителей приходит уже с конкретным запросом — это помогает нам эффективнее превращать визиты в заказы.

Станислав Якубовский, проджект-менеджер агентства wewannamarketing: Главная задача на старте — выстроить прозрачную коммуникацию между командой. Когда каждая сторона понимает цели, сроки и ожидания, работа движется без сбоев. В этом проекте мы сфокусировались на том, чтобы все изменения на сайте и контент создавались в строгом соответствии с SEO-стратегией — без компромиссов по качеству и срокам.

Состав творческой группы

«ВкусМил» (клиент)

Head of product: Анастасия Милиганова

wewannamarketing (агентство)

Менеджер проекта: Станислав Якубовский

SEO-lead: Павел Корчагин

Контент-маркетолог: Амина