«Остров мечты» планирует выйти на рынки стран Латинской Америки и Ближнего Востока

Холдинговая компания «Остров мечты», в которую входит одноименный парк развлечений, намерена масштабировать этот проект в регионы России, а также в страны Латинской Америки и Ближнего Востока. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил председатель правления компании Амиран Муцоев.

По его словам, масштабировать проект планируется после завершения строительства объектов на территории московского «Острова мечты». В перспективе аналогичные проекты могут появиться в крупных российских городах, а также в дружественных регионах за рубежом, где такие парки развлечений могут быть успешны.

«Мы со стороны бизнеса задали тренд, показали, что это возможно. Я думаю, что такие проекты станут реальностью и в других регионах России», — подчеркнул Муцоев.

Расширение в другие регионы станет следующим этапом развития компании после завершения текущих строительных работ в Москве.

Ранее сообщалось, что в московском районе Нагатино строится открытый парк развлечений «Остров мечты» более чем на 20 аттракционов. Его планируют запустить к лету 2025 года.

Крупнейший в России крытый тематический парк «Остров мечты», который называют «российским Диснейлендом», построен на территории парка имени 60-летия Октября в Москве.