Основная аудитория дейтинг-сервисов старше 35 лет

34% от всех пользователей дейтинг-сервисов составляет поколение X — люди в возрасте 35−44 лет. Молодежь занимает только 2%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков Platforma.

На втором месте (27%) — россияне в возрасте 45−54 лет. Только 18% миллениалов (25−34 года) являются пользователями таких приложений, а люди от 18 до 24 лет (поколение Z) составляют лишь 2%.

Среди пользователей приложений для знакомств больше мужчин — 60%. Более половины всех пользователей имеют средний уровень дохода, а 17% относятся к категории с низким достатком.

Молодые мужчины в возрасте от 18 до 27 лет чаще всего заинтересованы в легком флирте, в то время как женщины от 18 до 38 лет больше ориентированы на серьезные отношения. Россияне старше 50 лет чаще всего ищут партнеров для путешествий, хобби или совместных занятий спортом.

Активнее всего приложения для знакомств используются в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

По данным исследования, в 2024 году аудитория отечественных сервисов для знакомств выросла на 10−15%. По данным Mediascope, новым игрокам рынка удалось нарастить аудиторию, в то время как у «Друг вокруг», «Фотострана» и Beboo показатели просели.

В этом году соцсеть «Одноклассники» запустила собственный дейтинг-сервис «ОК Знакомства». Приложение рассчитано на аудиторию старше 40 лет с интересами «кулинария, садоводство, дом и дача».