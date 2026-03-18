Рекламные гиганты ополчились на The Trade Desk

Международный рынок цифровой рекламы столкнулся с новым витком напряжения: крупнейшие коммуникационные холдинги — Publicis Groupe, Dentsu и WPP — ополчились на технологическую платформу The Trade Desk. В центре конфликта — прозрачность комиссий, контроль над расходами и растущее влияние платформы на всю цепочку медиазакупок.

Резонанс вызвало решение Publicis Groupe больше не рекомендовать The Trade Desk своим клиентам. Поводом стал аудит, проведенный независимой компанией FirmDecisions, который выявил потенциальные нарушения:

начисление комиссий сверх согласованных условий,

подключение платных инструментов без явного согласия клиентов,

недостаточная прозрачность в расходах на медиа и данные.

После безуспешных переговоров с The Trade Desk компания заявила, что не может гарантировать прозрачность взаимодействия с платформой. The Trade Desk, в свою очередь, отвергла претензии, отметив, что аудит запрашивал конфиденциальные данные, раскрытие которых нарушило бы договорённости с партнерами.

Одновременно стало известно, что Dentsu и WPP без публичных заявлений вышли из проекта OpenPath — инициативы The Trade Desk, нацеленной на упрощение цепочки закупки рекламы и прямое взаимодействие рекламодателей с издателями.

Проект позиционировался как альтернатива экосистеме Google, однако, по данным отраслевых источников, агентства все чаще выражали неудовлетворенность уровнем прозрачности и дополнительными комиссиями в рамках сервиса. Основные претензии связаны с тем, что рекламодатели не всегда видят, где именно размещается реклама, а сама платформа усиливает контроль над данными и потоками бюджета.

Эксперты отмечают, что противостояние отражает системный конфликт между агентскими и технологическими моделями в цифровой рекламе. Холдинги добиваются максимальной подотчетности и прозрачности, а технологические платформы, напротив, стремятся закрепить прибыльность и влияние в экосистеме.

Если крупнейшие игроки продолжат давление, The Trade Desk рискует столкнуться с пересмотром партнерских соглашений и усилением требований к прозрачности всей цепочки закупок, предупреждают эксперты.