Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
30.05.2025 в 08:00

Основатель «Теремка»: McDonald's может испытать шок при попытке вернуться в Россию

Цена обратного выкупа окажется очень высокой

2

McDonald’s для возвращения в Россию придется отдать «колоссальные деньги». Однако потребители с радостью примут американскую сеть. Об этом рассказал РБК основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров.

По словам Гончарова, цена обратного выкупа определяется показателями работы пришедшей на смену сети «Вкусно — и точка».

«У них есть твердые договоренности на выкуп, но это будет очень дорого стоить. Цена выкупа определяется показателями, которые у «Вкусно — и точка» очень хорошие. Поэтому, чтобы вернуться в Россию, McDonald’s придется отдать колоссальные деньги. Для них это будет шоком», — считает Гончаров.

Однако потребитель с радостью примет McDonald’s обратно — также, как и другие ушедшие бренды. При этом, по его словам, возвращение немецкого автопрома «может быть интересно разве что историческим музеям» — прогрессивные автомобилисты «уже давно ездят на китайских машинах».

Напомним, McDonald's, покинувшая российский рынок в 2022 году, зарегистрировала в стране более 50 товарных знаков, связанных с продуктами питания, напитками, услугами доставки. Сеть, вероятно, собирается вернуться.

Ранее сообщалось, что россияне больше всего ждут возвращения IKEA, Zarа и H&M. При этом 60% респондентов перешли на отечественные аналоги зарубежных брендов.

McDonald's
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Ретейл
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.