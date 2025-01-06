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06.01.2025 в 12:16

McDonald's планирует вернуться в Россию

Сеть регистрирует 50 товарных знаков в стране

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, покинувшая российский рынок в 2022 году, вероятно, собирается вернуться. Об этом свидетельствует тот факт, что компания зарегистрировала в стране более 50 товарных знаков, связанных с продуктами питания, напитками, услугами доставки, сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».

Кроме того, сеть подала заявку на регистрацию «Университета Гамбургерологии», который ранее работал в России. В 2019 году в Москве появился «Гамбургерологический университет», в нем проходили обучение сотрудники компании. Но учебное заведение закрылось после того, как сеть ушла из России.

В марте 2022 году McDonald's приостановил работу всех ресторанов в России. В мае компания объявила об уходе из страны и при посредничестве Минпромторга продала бизнес российскому бизнесмену Александру Говору.

Рестораны бывшей сети McDonald's в России возобновили свою работу под новым брендом «Вкусно — и точка». 12 июня открылись первые 15 предприятий в Москве и Московской области.

McDonald's
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