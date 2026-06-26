Основатель Media Instinct Group запустит кондитерскую фабрику «Чоколетт» в Санкт-Петербурге

Основатель и президент рекламной группы Media Instinct Group Алексей Бахтеров в июле запустит в Санкт-Петербурге кондитерскую фабрику «Чоколетт». Бахтеров стал единственным учредителем компании. Об этом пишут «Ведомости».

В развитие фабрики будет вложено 300−400 млн руб. Деньги пойдут на покупку и установку оборудования, продвижение и рекламу. Здание фабрики взято в аренду.

Первая очередь фабрики рассчитана на выпуск до 1 тыс. тонн шоколада и кондитерских изделий в год. Завод будет выпускать продукцию в среднем ценовом сегменте под брендами Red, Nature и др., а также развивать контрактное производство шоколада и кондитерских изделий для розничных сетей и других заказчиков.

Продукция Red и Nature представлена в магазинах «Ашан», «Лента», «Магнит», «О'кей», «Перекресток», «Пятерочка», Metro. Ранее она выпускалась на контрактной основе, после запуска фабрики планируется частично продолжить производство продукции на контрактных мощностях.

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