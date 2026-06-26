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26.06.2026 в 12:10

Основатель Media Instinct Group запустит кондитерскую фабрику «Чоколетт» в Санкт-Петербурге

В проект будет вложено 300–400 млн рублей

Основатель и президент рекламной группы Media Instinct Group Алексей Бахтеров в июле запустит в Санкт-Петербурге кондитерскую фабрику «Чоколетт». Бахтеров стал единственным учредителем компании. Об этом пишут «Ведомости».

В развитие фабрики будет вложено 300−400 млн руб. Деньги пойдут на покупку и установку оборудования, продвижение и рекламу. Здание фабрики взято в аренду.

Первая очередь фабрики рассчитана на выпуск до 1 тыс. тонн шоколада и кондитерских изделий в год. Завод будет выпускать продукцию в среднем ценовом сегменте под брендами Red, Nature и др., а также развивать контрактное производство шоколада и кондитерских изделий для розничных сетей и других заказчиков.

Продукция Red и Nature представлена в магазинах «Ашан», «Лента», «Магнит», «О'кей», «Перекресток», «Пятерочка», Metro. Ранее она выпускалась на контрактной основе, после запуска фабрики планируется частично продолжить производство продукции на контрактных мощностях.

Ранее Sostav рассказал, как зарабатывать на кондитерском рынке, когда потребители экономят.

Media Instinct Group кондитерская фабрика
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