Осень на рынке фармы: как цифровая реклама помогает преодолеть сезонные вызовы

Осенний период — время, когда простуда и грипп становятся главными проблемами повседневной жизни. В это время фармацевтическим брендам особенно важно быть на виду, предоставляя нужные продукты и поддержку. Общественный транспорт — место, где люди встречаются с вызовами для здоровья, сталкиваясь с множеством людей и возможными источниками инфекций. Команда оператора диджитал рекламы «Трансмедиа» рассказала Sostav о роли рекламных мониторов в общественном транспорте в поддержании общественного здоровья.

Преимущества использования мониторов для фарммаркетинга

Направленность на целевую аудиторию

Исходя из последних исследований, 49% пассажиров общественного транспорта является платежеспособная аудитория в возрасте от 25 до 45 лет. Мониторы позволяют сделать таргетированное размещение рекламы, давая возможность брендам донести свое послание именно до тех, кто нуждается в их помощи.

Поддержка здоровья в повседневной жизни

Помимо стандартных рекламных кампаний, нужно стараться интегрировать фармацевтические бренды в повседневную рутину пассажиров. В условиях современного ритма жизни люди часто не находят времени, чтобы задуматься о своем здоровье до тех пор, пока проблема уже не даст о себе знать. Именно поэтому интеграция полезного контента в повседневную рутину пассажиров становится столь значимой, показывая заботу об их здоровье на каждом этапе перемещения.

Диджитал-экраны в транспорте — это прекрасная платформа для того, чтобы продемонстрировать это. В рамках собственного продакшена «Трансмедиа» создаёт более 20 некоммерческих рубрик, которые не только информируют, но и вовлекают пассажиров в процесс заботы о своём здоровье

Актуальность и разнообразность послания

Цифровая платформа продвижения позволяет эффективно использовать несколько роликов с разными посылами в рамках одной рекламной кампании. Это особенно важно для кампаний по профилактике здоровья, где каждый ролик может быть адаптирован под различные аспекты, такие как физическая активность, питание, сезонные меры профилактики и другим темам. Такой подход позволяет охватить более широкую аудиторию и поддерживать интерес, регулярно предлагая разнообразные и актуальные советы. А технические возможности «Трансмедиа» обеспечивают оперативное обновление контента — всего за 20 минут.

Осенний сезон — это вызов для всех, но с правильным подходом фармбренды могут превратить его в возможность. С помощью диджитал-экранов «Трансмедиа» можно не только повысить осведомленность о своих продуктах, но и создать позитивный имидж бренда, активно заботящегося о здоровье и благополучии своих потребителей. Наши экраны позволяют вам гибко и эффективно доносить важную информацию до вашей аудитории, адаптируя сообщения под текущие потребности и сезонные изменения.