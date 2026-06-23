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23.06.2026 в 11:40

Oracle сократила 21 тысячу сотрудников на фоне внедрения ИИ

При этом в компании опасаются снижения производительности

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Американская технокорпорация Oracle за последний финансовый год сократила около 21 тыс. сотрудников по всему миру, что составляет примерно 13% ее штата. В отчетности, направленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания связала проводимые и планируемые сокращения с внедрением технологий искусственного интеллекта.

На 31 мая 2026 года в Oracle работало около 141 тыс. человек, включая 49 тыс. сотрудников в США и остальную часть работников в других странах. Годом ранее численность персонала компании составляла примерно 162 тыс. человек.

Расходы на компенсации и другие издержки в рамках реструктуризации за год достигли порядка $1,8 млрд. В компании предупредили, что трансформация может носить «деструктивный» характер и привести к временной нехватке специалистов, снижению производительности и ухудшению финансовых показателей.

О том, что Oracle начала масштабную волну увольнений, которую аналитики уже называют крупнейшей в ее истории, сообщалось весной.

На фоне активного внедрения ИИ крупные технологические компании также оптимизируют штаты. Так, Amazon сократила около 30 тыс. сотрудников, Dell — порядка 11 тыс., IBM — около 9 тыс., а Meta (признана экстремистской и запрещена в России) — примерно 8 тыс. сотрудников.

Oracle ИИ
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