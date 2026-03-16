Meta* может сократить до 20% сотрудников

Meta (*признана экстремистской и запрещена в России) рассматривает возможность масштабного сокращения штата на фоне растущих инвестиций в искусственный интеллект. Увольнения могут затронуть около 20% сотрудников, однако окончательное решение и сроки пока не определены, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Планы связаны с необходимостью компенсировать крупные вложения в инфраструктуру ИИ. Компания намерена инвестировать до $600 млрд в строительство центров обработки данных к 2028 году, а также активно вкладывается в развитие собственных моделей и приобретение стартапов.

Представитель Meta* Энди Стоун назвал сообщения о возможных сокращениях «спекулятивными». При этом источники утверждают, что руководство компании уже обсуждает с топ-менеджерами меры по оптимизации расходов.

Генеральный директор Марк Цукерберг делает ставку на генеративный ИИ и усиливает команды, работающие над созданием сверхинтеллекта. По его словам, новые технологии уже позволяют выполнять задачи, которые раньше требовали больших команд, силами одного высококвалифицированного специалиста.

На прошлой неделе стало известно, что Meta* приобрела платформу для общения ботов Moltbook. Сооснователи сервиса Мэтт Шлихт и Бен Парр присоединятся к подразделению Superintelligence Labs. При этом компания проводит масштабную реорганизацию подразделений, занимающихся ИИ.