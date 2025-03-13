Четверть опрошенных россиян ежедневно смотрят блогерский контент

Каждый четвертый (24,9%) россиянин ежедневно смотрит контент от блогеров и авторов сообществ в соцсетях. 24,2% респондентов делают это несколько раз в неделю, 20,9% — несколько раз в месяц. 36,3% доверяют мнению блогеров. Об этом говорится в исследовании платформы VK AdBlogger и портала Hi-Tech Mail, которое есть в распоряжении Sostav.

Половина участников опроса нейтрально и позитивно относятся к тому, что помимо основного контента авторы также размещают рекламу. Каждый пятый готов видеть рекламу у блогеров раз в неделю, каждый десятый — два-три раза в неделю, 60% — нескольких раз в месяц.

Треть респондентов рассказали, что-либо покупают рекламируемые товары, либо делятся рекламой с друзьями, которым она может быть интересна.

В рекламе россиян больше всего привлекает подробный разбор продукта или услуги с указанием преимуществ и недостатков (такое мнение высказали 61,9% опрошенных), личный опыт блогера (20,4%), наличие скидок и промокодов на покупку (20,9%) и креативная подача (10%).

Самый интересный формат рекламы — видео (38,7% участников опроса назвали короткие ролики, 37,4% — подробные видеообзоры). Также зрителям нравятся прямые эфиры, в которых блогер или автор сообщества демонстрирует рекламируемый продукт (22,4%). В числе других интересных форматов — текстовые посты с фото и видео (10%), сторис (8,7%).

Для 83,4% интервьюируемых число подписчиков у блогера не является определяющим фактором при принятии решения о покупке. Каждая пятая россиянка приобретает товары по совету инфлюенсеров, среди мужчин — каждый десятый.

Сергей Нестеренко, директор по продукту VK AdBlogger: Размещение у блогеров и авторов сообществ, особенно в видеоформате, — эффективный канал продаж для брендов. При этом аудитория задает определенные требования к формату такой рекламы: прямолинейного подхода недостаточно, пользователи ждут от инфлюенсеров честного мнения, личной оценки и дополнительных стимулов к покупке в виде специальных скидок и промокодов.

В исследовании участвовали больше 9,8 тыс. респондентов со всей России.