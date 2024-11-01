Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Аdlook блог

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
01.11.2024 в 15:25

43% опрошенных россиян приветствуют обязательную регистрацию блогеров

По мнению 68% респондентов, инфлюенсеры должны нести ответственность за публикуемую информацию

С 1 ноября группы и каналы в соцсетях, насчитывающие больше 10 тыс. подписчиков, должны регистрироваться в Роскомнадзоре. 43% опрошенных россиян поддерживают инициативу властей и считают, что обязательная верификация для пабликов и каналов поможет урегулировать рынок блогеров и повысить к ним доверие. Таковы данные исследования Rambler&Co, которое есть в распоряжении Sostav.

Контент инфлюенсеров регулярно смотрит 21% опрошенных, ещё 26% читают несколько избранных авторов. 53% респондентов почти не следят за постами инфлюенсеров.

27% участников опроса относятся к новому требованию для блогеров нейтрально, 19% обеспокоены, что строгие правила могут ограничить творческий потенциал авторов. 11% воспринимают меру скорее позитивно, но отмечают необходимость доработки некоторых аспектов закона.

68% опрошенных уверены, что создатели контента должны нести юридическую ответственность за распространение недостоверной информации. 19% считают, что это необходимо, если речь идёт об общественно значимых новостях. 13% интервьюируемых говорят, что публикации блогеров не требуют такого строгого регламента.

35% опрошенных полагают, что обязательная регистрация снизит желание инфлюенсеров производить контент. 28% убеждены, что регулирование стимулирует творчество, так как повышает доверие аудитории. По мнению 23% респондентов, некоторые из авторов могут сменить род деятельности. 14% уверены, что регистрация никак не повлияет на карьеру блогеров.

44% участников опроса считают, что благодаря новым правилам материалы станут более качественными. 17% полагают, что количество контента уменьшится. 14% респондентов предсказывают превращение блогов в традиционные СМИ и столько же думают, что всё останется без изменений. 11% убеждены, что контент станет скучнее.

Опрос проходил на ресурсах Rambler&Co с 25 по 31 октября 2024 года. В исследовании приняли участие 72,3 тыс. интернет-пользователей, среди которых 57% мужчин и 43% женщин.

Напомним, Роскомнадзор подготовил порядок формирования и ведения реестра блогеров, аудитория которых превышает 10 тыс. человек, в начале сентября.

Роскомнадзор Блогеры исследование
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.