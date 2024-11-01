43% опрошенных россиян приветствуют обязательную регистрацию блогеров

С 1 ноября группы и каналы в соцсетях, насчитывающие больше 10 тыс. подписчиков, должны регистрироваться в Роскомнадзоре. 43% опрошенных россиян поддерживают инициативу властей и считают, что обязательная верификация для пабликов и каналов поможет урегулировать рынок блогеров и повысить к ним доверие. Таковы данные исследования Rambler&Co, которое есть в распоряжении Sostav.

Контент инфлюенсеров регулярно смотрит 21% опрошенных, ещё 26% читают несколько избранных авторов. 53% респондентов почти не следят за постами инфлюенсеров.

27% участников опроса относятся к новому требованию для блогеров нейтрально, 19% обеспокоены, что строгие правила могут ограничить творческий потенциал авторов. 11% воспринимают меру скорее позитивно, но отмечают необходимость доработки некоторых аспектов закона.

68% опрошенных уверены, что создатели контента должны нести юридическую ответственность за распространение недостоверной информации. 19% считают, что это необходимо, если речь идёт об общественно значимых новостях. 13% интервьюируемых говорят, что публикации блогеров не требуют такого строгого регламента.

35% опрошенных полагают, что обязательная регистрация снизит желание инфлюенсеров производить контент. 28% убеждены, что регулирование стимулирует творчество, так как повышает доверие аудитории. По мнению 23% респондентов, некоторые из авторов могут сменить род деятельности. 14% уверены, что регистрация никак не повлияет на карьеру блогеров.

44% участников опроса считают, что благодаря новым правилам материалы станут более качественными. 17% полагают, что количество контента уменьшится. 14% респондентов предсказывают превращение блогов в традиционные СМИ и столько же думают, что всё останется без изменений. 11% убеждены, что контент станет скучнее.

Опрос проходил на ресурсах Rambler&Co с 25 по 31 октября 2024 года. В исследовании приняли участие 72,3 тыс. интернет-пользователей, среди которых 57% мужчин и 43% женщин.

Напомним, Роскомнадзор подготовил порядок формирования и ведения реестра блогеров, аудитория которых превышает 10 тыс. человек, в начале сентября.