Операторы попросили Минпромторг сформулировать единые правила безопасности для логопарков и кладовок

Национальная ассоциация операторов контейнерных складов (НАОКС) попросила Минпромторг России создать единый федеральный режим безопасности для всех объектов складского хранения, которые предоставляются третьим лицам в аренду. В организации считают, что единые правила должны применяться к логистическим и складским комплексам, складским ячейкам и кладовым в многоквартирных домах, гаражам, контейнерным модулям, ангарам, объектам индивидуального хранения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сейчас нет единого федерального режима проверки грузов на складах. Регулирование носит фрагментарный характер. Оно собрано вокруг гражданско-правовой приемки товаров по документам, пожарных норм и правил обращения с опасными грузами.

Антитеррористические требования с паспортами безопасности касаются промышленных, критически важных и оборонных объектов. Под эти тебования не подпадают типовые арендные склады и объекты индивидуального хранения.

По словам экспертов, речь идет об организации профилактических мер (присутствие контролеров на площадках, визуальный осмотр контейнеров и грузового транспорта), которые могут уменьшить риски без серьезных расходов.