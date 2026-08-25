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25.08.2026 в 13:55

Операторы попросили Минпромторг сформулировать единые правила безопасности для логопарков и кладовок

Это позволит снизить риски без серьезных затрат

Национальная ассоциация операторов контейнерных складов (НАОКС) попросила Минпромторг России создать единый федеральный режим безопасности для всех объектов складского хранения, которые предоставляются третьим лицам в аренду. В организации считают, что единые правила должны применяться к логистическим и складским комплексам, складским ячейкам и кладовым в многоквартирных домах, гаражам, контейнерным модулям, ангарам, объектам индивидуального хранения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сейчас нет единого федерального режима проверки грузов на складах. Регулирование носит фрагментарный характер. Оно собрано вокруг гражданско-правовой приемки товаров по документам, пожарных норм и правил обращения с опасными грузами.

Антитеррористические требования с паспортами безопасности касаются промышленных, критически важных и оборонных объектов. Под эти тебования не подпадают типовые арендные склады и объекты индивидуального хранения.

По словам экспертов, речь идет об организации профилактических мер (присутствие контролеров на площадках, визуальный осмотр контейнеров и грузового транспорта), которые могут уменьшить риски без серьезных расходов.

Минпромторг логопарки
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