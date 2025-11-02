OpenAI запретила ChatGPT давать юридические и медицинские консультации

OpenAI внесла изменения в свою политику, запретив ChatGPT и другим своим продуктам предоставлять консультации по юридическим и медицинским вопросам. Согласно новым правилам, сервисы компании не могут использоваться для выдачи конкретных рекомендаций, требующих профессиональной лицензии.

В обновленном документе OpenAI подчеркивает, что модели искусственного интеллекта предназначены исключительно для информационных и образовательных целей. Теперь ChatGPT не должен давать советы, которые можно трактовать как замену консультации врача или адвоката.

Компания объясняет изменения стремлением повысить безопасность пользователей и снизить риск ошибок и ответственности за последствия решений, принятых на основе ответов ИИ.

Тем не менее, ChatGPT по-прежнему сможет объяснять общие термины, помогать разбирать документы или подготавливать вопросы к специалистам — но без конкретных рекомендаций по действиям.

Аналитики отмечают, что этот шаг отражает тенденцию к ужесточению регулирования генеративного ИИ: крупнейшие технологические компании усиливают меры по ограничению применения ИИ в областях высокого риска — таких как медицина, право и финансы.